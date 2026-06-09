Valparaíso se prepara para las lluvias: refuerzan trabajos preventivos y habilitan líneas de emergencia

Próximos a despedir el otoño y recibir el invierno, una nueva jornada de lluvia vivirá Valparaíso, donde equipos municipales ya se encuentran y se mantendrán desplegados de forma preventiva en busca de mitigar riesgos propios de un frente de mal tiempo.

En ese sentido, se ha trabajado en la limpieza y mantención de sumideros, desmalezados de calles y quebradas; como también en la articulación interna para responder de forma óptima —ya sea desde Gestión de Riesgos de Desastres; Emergencia Social; Seguridad Ciudadana; Asistencia Técnica; y el área de Salud de la Corporación Municipal— ante cualquier contingencia que se pueda presentar.

“Entendemos que cuidarnos es tarea de todos y todas, por lo que como municipio nos hemos desplegado en terreno realizando tareas preventivas y también capacitaciones a la comunidad para promover, precisamente, el autocuidado y entregar herramientas a nuestros vecinos y vecinas para el correcto mantenimiento de sus canaletas y techumbres”, puntualizó la alcaldesa Camila Nieto.

Asimismo, como medida preventiva y para resguardo de la seguridad de la comunidad, se realizó la tala controlada de dos ejemplares arbóreos, uno en Parque Italia y otro en Plaza Echaurren. Esta decisión fue adoptada sobre la base de informes técnicos emitidos por un ingeniero forestal, los que determinaron que dichos árboles presentaban condiciones que podrían representar un riesgo para las personas y el entorno frente a las lluvias y fuertes vientos pronosticados.

Cabe destacar que, como cada vez que se puedan hacer presente emergencias climáticas, el municipio contará con una central telefónica (32 293 8452 - 32 293 8837) donde se podrá hacer llegar las correspondientes solicitudes relacionadas al sistema frontal venidero.

PURANOTICIA