Incendio con posterior explosión en local comercial deja a siete Bomberos lesionados en centro de Viña del Mar

Una emergencia de carácter estructural se registró durante la madrugada de este sábado en la comuna de Viña del Mar, específicamente en Avenida Valparaíso con Von Schroeder, la cual fue seguida por una explosión, situación que dejó a siete Bomberos lesionados.

De acuerdo a lo indicado por Héctor Cáceres, comandante del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar “fue una emergencia complicada, que afectó a dos locales comerciales, y al hacer ingreso a uno de estos se produjo una explosión al parecer por acumulación de gas, por lo que se está investigando lo que originó la fuga de gas”.

Producto de la explosión, siete Bomberos se encuentran con lesiones de diversa consideración, seis de ellos de carácter leve, mientras que uno de los heridos se encuentra con lesiones graves, con heridas en su cuerpo, una contusión craneal y un corte en el cuello, quien está siendo atendido en el IST.

El Departamento de Investigación de Bomberos se encuentra realizando la investigación correspondiente para poder determinar lo que provocó el incendio y la posterior explosión.

En total fueron seis las Compañías de Bomberos de Viña del Mar que tuvieron que acudir a la emergencia, la cual ya se encuentra completamente controlada, y pese a la magnitud de la explosión, bomberos logró contener las llamas y evitar su propagación hacia los departamentos superiores del edificio.

Sin embargo, producto de la explosión, dos de los locales quedaron con diversa afectación y daño estructural, por lo que no se encuentran habilitados para funcionar, de acuerdo a lo señalado por Héctor Cáceres, comandante del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar.

PURANOTICIA