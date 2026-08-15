Grave explosión en centro de Viña del Mar deja 6 bomberos lesionados

Seis voluntarios de Bomberos resultaron lesionados, luego de que una explosión se registrara al interior de un local comercial que estaba siendo afectado por un incendio en pleno centro de Viña del Mar.

La emergencia estructural se registró durante la madrugada de este sábado específicamente en Avenida Valparaíso con Von Schroeder, pleno centro de la Ciudad Jardín, en los primeros pisos de un edifico en el que funcionan locales comerciales, hasta donde acudieron nueve unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar.

Mientras se encontraban intentando contener las llamas para que el fuego no se propagara a los pisos superiores del inmueble, se registró una grave explosión al interior del local comercial, situación que dejó a seis bomberos lesionados de diversa consideración, quienes debieron ser trasladados hasta el IST para su evaluación y atención.

Posteriormente, en horas de la madrugada de este sábado, la emergencia logró ser controlada, evitando que los pisos superiores debieran ser evacuados, mientras que durante la mañana de este sábado se encuentran realizando las diligencias correspondientes para establecer el origen de las llamas.

PURANOTICIA