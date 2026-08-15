Familias de El Olivar exigen a la Corte de Apelaciones que se pronuncie por paralización de obras en proyectos de reconstrucción

Vecinos de El Olivar, damnificados por el megaincendio del 2024, se manifestaron este viernes en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, para exigir a la justicia que ponga en tabla el recurso de protección ingresado hace ya cuatro meses, tras la abrupta paralización de obras y término anticipado de contratos decretado por el ministerio de Vivienda en el contexto de los proyectos de reconstrucción.

Las familias afectadas demandan que la Corte acelere la tramitación de sus recursos, a través de los cuales acusan vulneraciones al derecho a la vida, la integridad física y síquica, al derecho a la propiedad y al derecho a la igualdad ante la ley, tras la decisión del ministro Iván Poduje que ha impedido la entrega de sus nuevas viviendas.

El primero de estos recursos de protección fue interpuesto el pasado 17 de abril y, a contar de esa fecha, se han sumado siete reclamaciones de vecinos de El Olivar, sin que hasta el momento la Corte de Apelaciones de Valparaíso haya puesto en tabla la causa.

Juan Andrés Pavez, abogado representante de las familias recurrentes, señaló que "hemos tomado la decisión de acudir a la Corte a fin de que esta pueda poner auto en relación los recursos y se puedan ver, necesitamos que la Corte nos escuche toda vez que mis representados han sido víctimas de una meticulosa estrategia de comunicación, particularmente por medios que han desinformado y han logrado que la gente se desuna. Muy poca gente hoy día es consciente del real problema que le ha provocado el Estado y eso me motiva a venir a pedir clemencia, porque han maltratado a la gente”.

Clemira Castro López, vecina de El Olivar, señaló que “todavía estamos esperando una respuesta, porque nadie nos apoya. Mi casa está terminada, a mí me la entregaban el 30 de junio, pero (el ministro Iván Poduje) dijo ‘hay que echarla abajo’ (…) Esto es un ego político del él. Ahora andamos todos repartidos, mi marido está enfermo, lo operaron de cáncer al riñón, tiene cáncer de piel, necesitamos irnos a nuestra casa”.

Luis Valenzuela, vecino, agregó que se han aplicado “argucias y mecanismos que no corresponde, nosotros somos los más vulnerables, nos hemos sacrificado para estar mejor, es una casa espectacular la que está haciendo la constructora San Sebastián y viene una persona que simplemente por aplicar sus ideas quiere demoler, es algo totalmente ilegal. Esperamos que cuando se escuchen los argumentos, la verdad salga adelante”.

“Nosotros tenemos los contratos vigentes y esto ha sido arrasado con toda ilegalidad, nosotros somo los propietarios y eso está escrito en nuestros contratos, queremos que nuestros hogares estén luego en nuestra posesión, porque no son casas, son hogares”, agregó Horacio Yáñez.

Luego de manifestarse en la Corte de Apelaciones, donde se les indicó que pronto habrá una resolución respecto de la vista de los recursos de protección, las familias se dirigieron a la Seremi de Vivienda de Valparaíso, donde no fueron recibidos.

Junto a los recursos de protección de los vecinos, la Corte de Apelaciones deberá resolver sobre el recurso presentado por la entidad patrocinante Social Arquitectura, que alega infracción al debido proceso y al derecho a la propiedad, así como el recurso interpuesto por la empresa constructora San Sebastián.

PURANOTICIA