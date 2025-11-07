Valparaíso se prepara para las elecciones: 1,7 millones de electores, 437 locales de votación y 3.200 militares desplegados

Diversas instituciones participaron en una reunión de coordinación de cara al proceso eleccionario que se vivirá en la región de Valparaíso –y el resto del país– durante el domingo 16 de noviembre, donde cerca de 1,7 millones de personas podrán votar en los 437 locales habilitados en las 38 comunas de la zona.

En específico, un millón 693 mil electores están habilitados para sufragar en la Quinta Región, los cuales se distribuirán en 4.440 mesas receptoras, en los 437 locales de votación. Respecto al resguardo del proceso, habrán 3.200 efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados en cada uno de los establecimientos donde se votará.

"Contaremos con 3.200 efectivos de las Fuerzas Armadas que se harán cargo del interior los locales de votación. En la región de Valparaíso, el mando lo toma la Armada. Sin embargo, se distribuye con el Ejército y con la Fuerza Aérea también. A su vez, Carabineros contará con 1.100 funcionarios para el resguardo del orden público fuera de los locales de votación", indicó el delegado presidencial Yanino Riquelme.

También se detalló que durante la mañana del domingo 16 de noviembre entrarán primero los delegados electorales con el material electoral y luego dos custodios de las Fuerzas Armadas. No obstante, los locales deben ser entregados el viernes 14, a las 17:00 horas, para que la Armada, el Ejército o la FACh tomen el control definitivo.

El seremi de Educación de Valparaíso, Juan Pablo Álvarez, comentó que “para este proceso de elecciones vamos a tener 351 establecimientos educacionales, tanto escuelas, liceos, universidades y jardines infantiles desplegados en la región".

La seremi de Gobierno, Carolina Zapata, explicó respecto al voto asistido que, "a raíz de que este es un voto obligatorio, las personas que requieran esa ayuda deben ir a votar con una persona mayor de edad, que pueda ser alguien cercano y que lo acompañe. Además, si requiere un voto asistido y no cuenta con la compañía de alguien cercano, los mismos presidentes de mesa pueden acompañar el voto".

En materia de transporte, aseguraron desde el Ejecutivo que “se va a tomar como un día hábil" en términos de frecuencia y de horario. Además, el servicio de EFE va a comenzar desde Limache a Puerto a las 7:00 y hasta las 22:00 horas.

