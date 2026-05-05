Valparaíso se prepara para la lluvia con limpieza de sumideros y plan preventivo

Ante el anuncio de precipitaciones a partir de este miércoles 6 de mayo, el Municipio de Valparaíso recalcó una serie de acciones adoptadas en el marco del “Plan Invierno”, para mitigar riesgos asociados a eventos hidrometeorológicos, como anegamientos, deslizamientos de tierra y caída de árboles.

Entre las medidas destacan la limpieza de cerca de 500 sumideros, mantención de tranques desarenadores, desmalezados y la habilitación de una central telefónica de emergencias (32 293 8452 - 32 293 8837), esto con el objetivo de agilizar la respuesta de sus equipos ante eventuales contingencias.

Asimismo, hace algunos días se realizó el primer Comité de Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid) Municipal, donde se advirtió que esta temporada podría presentar condiciones más intensas que en años anteriores, incluyendo lluvias significativas, marejadas y la incidencia del fenómeno de El Niño. En ese sentido, reforzaron el llamado a la prevención domiciliaria y a la colaboración de la comunidad para reducir impactos durante el evento climático.

Así lo expresó la alcaldesa Camila Nieto, quien enfatizó que “estas instancias permiten anticiparse a los efectos del invierno, reforzando la seguridad en toda la comuna. Asimismo, es importante destacar el compromiso y despliegue de nuestros funcionarios y funcionarias, en la ejecución de estas labores y en la respuesta ante emergencias, como también llamar a nuestros vecinos a revisar las techumbres de sus viviendas, limpiar las canaletas de las mismas, desmalezar los alrededores; con el fin de que esta temporada invernal sea lo más tranquila posible para todas y todos”.

En la misma línea, la jefa comunal comentó que"esto forma parte de nuestro Plan Invierno; las podas preventivas de ciertos árboles, como también hay algunos en evaluación por un ingeniero forestal que nos permite identificar, más allá de lo que se pueda percibir el real estado en que se encuentran, y conforme a eso tomas las respectivas medidas".

Con estas acciones, la Alcaldía porteña busca enfrentar de manera anticipada y coordinada las condiciones climáticas adversas, resguardando la seguridad de la población durante la temporada invernal.

PURANOTICIA