Valparaíso se prepara para la Cuenta Pública: Seremi de Transportes da luz verde a cortes y desvíos en el plan de la ciudad

La Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso autorizó una serie de cortes y desvíos de tránsito en distintos puntos de la Ciudad Puerto con motivo de la ceremonia de «Honores de la Cuenta Pública Presidencial 2026», actividad que se desarrollará este lunes 1 de junio en el entorno del Congreso Nacional.

La medida fue oficializada mediante el Oficio N°15246/2026 SRM-VALP –documento al que accedió Puranoticia.cl– firmado por el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela, y dirigido a la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Valparaíso, con el que autoriza la suspensión del tránsito vehicular a partir de las 07:00 horas.

De acuerdo al texto, los cortes de tránsito contemplan la interrupción de circulación en avenida Pedro Montt, en ambos sentidos, entre Av. Argentina y Av. Francia; Av. Argentina, también en ambos sentidos, entre Chacabuco e Independencia; además de restricciones en Diego Portales con Acevedo y en Hermanos Clark con Santa Lucía, este último punto para impedir el tránsito por bajada La Palma.

La resolución establece además una serie de desvíos para el transporte público y vehículos particulares debido al operativo vial asociado a la ceremonia presidencial.

En el caso de quienes se desplacen desde Viña del Mar hacia Valparaíso, deberán hacerlo por Av. España para continuar por Av. Errázuriz en dirección al plan o sector Puerto.

Por su parte, los vehículos provenientes desde la bajada Santos Ossa y avenida Washington, serán desviados por avenida Argentina hacia Independencia, en dirección al plan de la ciudad o avenida Francia hasta avenida Errázuriz.

Asimismo, el documento revela que para los desplazamientos desde Valparaíso hacia Viña del Mar se establecieron desvíos por avenida Francia, utilizando distintas calles del plan porteño como Independencia, Victoria, Pedro Montt, Chacabuco, Yungay y Brasil hasta conectar nuevamente con avenida Errázuriz y avenida España.

En tanto, quienes viajen desde Valparaíso hacia las localidades de Placilla - Curauma o a la región Metropolitana, deberán utilizar calle Independencia hasta Av. Francia, para posteriormente ser desviados por Colón o nuevamente Independencia hacia avenida Argentina y luego subir por Santos Ossa o avenida Washington.

El oficio también establece que, dependiendo de las condiciones operativas y de seguridad del momento, Carabineros de Chile podrá modificar los trazados y horarios del operativo, pudiendo ampliar o disminuir las restricciones de tránsito conforme a las facultades establecidas en la normativa vigente.

La ceremonia de Honores de la Cuenta Pública Presidencial se desarrollará en las inmediaciones del Congreso Nacional de Valparaíso, recinto donde tradicionalmente el Presidente de la República realiza su cuenta anual ante el país, motivo por el cual se despliega un amplio operativo de seguridad y coordinación vial en la Ciudad Puerto.

PURANOTICIA