Funcionarios del Servicio de Salud de Viña piden a Contraloría revisar pago de mudanza autorizado a exdirectora Andrea Quiero

La Asociación de Funcionarios de la Salud Interdisciplinaria e Interhospitalaria (Afusih) del Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota (SSVQ) solicitó a la Contraloría Regional de Valparaíso revisar la legalidad del pago autorizado a favor de la exdirectora del organismo, Andrea Quiero Gelmi, correspondiente a la asignación por cambio de residencia tras su salida del cargo, efectuada en marzo recién pasado.

La polémica surge luego que el SSVQ emitiera una resolución exenta autorizando el pago de pasajes y traslado de enseres desde Viña del Mar hasta Concepción, ciudad donde la exautoridad residía antes de asumir sus funciones como directora del servicio.

La resolución establece el pago de un pasaje terrestre entre ambas ciudades y, además, instruye gestionar el traslado de menaje y efectos personales de Andrea Quiero Gelmi hasta un domicilio ubicado en Concepción, beneficio contemplado en el artículo 98 del Estatuto Administrativo para funcionarios que deban cambiar su residencia habitual al cesar en sus funciones.

Sin embargo, desde la Asociación de Funcionarios de la Salud Interdisciplinaria e Interhospitalaria cuestionaron la procedencia de esta asignación y aseguraron haber solicitado una revisión de legalidad del acto administrativo.

“Nuestra organización –Afusih base Dirección Servicio de Salud Viña del Mar Quillota– hemos solicitado se revise la legalidad de este acto. Los casos utilizados como sustento para acceder a este pago no se refieren al cese de funciones de un Directivo ADP. Por ello sólo existen antecedentes aparentes para otorgar este beneficio”, señalaron desde la agrupación a Puranoticia.cl.

El gremio sostiene que la situación de la exdirectora no sería comparable con los casos utilizados por el Servicio de Salud como respaldo jurídico para autorizar la asignación, apuntando a que la jurisprudencia invocada correspondería a funcionarios sujetos a regímenes distintos y no a autoridades designadas mediante el sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

Asimismo, Afusih cuestionó el cumplimiento de uno de los requisitos esenciales para acceder a este beneficio, relacionado con acreditar el cambio efectivo de residencia habitual.

"Lo más delicado es que este bono no se paga para el traslado de muebles, sino para la mudanza efectiva del domicilio; esto es, que la Sra. Quiero Gelmi debe acreditar que vive en Concepción. Eso no ocurrió y, por tanto, el pago es improcedente”, afirmaron.

En esa línea, la organización agregó que “según lo investigado por nuestra agrupación, la exdirectora se mantendría en la región ejerciendo su defensa frente a las investigaciones que se dirigen en su contra”.

El cuestionamiento surge luego que se conociera también la cotización del servicio de mudanza autorizado por el organismo público, correspondiente a un traslado desde Viña del Mar a Concepción en un camión cerrado con capacidad de 60 metros cúbicos, servicio valorizado en $571.200 IVA incluido.

La resolución firmada por el director (s) del Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota, Haroldo Faúndez, establece además que el beneficio contempla el traslado de enseres personales hasta por 1.000 kilos de equipaje y 10 mil kilos de carga.

Desde Afusih también realizaron críticas a la gestión del Gobierno en materia de control administrativo y supervisión institucional, señalando que “cabe hacer notar la ausencia del control y supervisión de la administración Kast sobre las decisiones delicadas en materia de Salud. Por un lado le piden a la institucionalidad funcionar mejor con menos recursos, pero por otro lado autorizan el pago de una asignación a una exfuncionaria investigada, sin haberse acreditado los requisitos previstos para estos efectos”.

Finalmente, añadieron que “cabe preguntarse si estamos frente a la implementación del plan de Boric en salud, como se ha anunciado respecto al plan de seguridad”.

PURANOTICIA