Tragedia en San Felipe: joven conductor de 24 años muere tras impactar contra un muro de tierra

Una profunda conmoción causó el trágico accidente de tránsito registrado en la comuna de San Felipe, el cual cobró la vida de un joven automovilista de 24 años en el sector de Barrancas, en la región de Valparaíso.

El fatídico hecho ocurrió cerca de las 01:00 horas de este miércoles, específicamente en la intersección de las rutas E-565 y E-561. Por causas que aún se mantienen bajo investigación, un automóvil marca Toyota, modelo Yaris, perdió el control y terminó colisionando violentamente contra un muro de tierra ubicado en la zona.

Debido a la magnitud del impacto, el conductor sufrió lesiones de extrema gravedad. A pesar de los esfuerzos médicos, la gravedad de sus heridas terminó por ocasionarle la muerte en el mismo lugar.

Con el correr de las horas, medios locales confirmaron la identidad de la víctima fatal. Se trataba de Renato Alejandro González Arancibia, de 24 años, quien registraba domicilio en la vecina comuna de Putaendo. Respecto a sus antecedentes, las autoridades policiales indicaron que, si bien la víctima contaba con antecedentes penales previos, "no mantenía ninguna orden de detención vigente" al momento del siniestro.

Por instrucción del fiscal de turno, el sitio del suceso quedó a resguardo de personal especializado para determinar el origen de la tragedia.

"La SIAT de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para esclarecer la dinámica de lo ocurrido", señalaron fuentes oficiales tras el procedimiento.

Se espera que la SIAT Aconcagua emita en las próximas horas el informe técnico que determine la causa basal de este violento choque que enluta a la provincia.

PURANOTICIA