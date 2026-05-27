Reconstrucción bajo la lupa no sólo en El Olivar: Minvu inspecciona obras en tres sectores de Viña tras dudas sobre su calidad

En Viña del Mar se constituyeron equipos técnicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), así como del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y de la Seremi de Vivienda de Valparaíso, para inspeccionar las obras de reconstrucción que se están desarrollando en sectores afectados por el megaincendio de febrero de 2024.

Los trabajos de revisión se concentraron en Lomas Latorre, Villa Independencia y Los Almendros B, para revisar la materialidad y las condiciones constructivas en que se están levantando estas viviendas destinadas a recuperar lo perdido en el siniestro.

Dichos antecedentes serán recopilados durante esta inspección, para luego ser analizados técnicamente y posteriormente presentados. De esta manera, se dará cuenta del estado de estas construcciones emplazadas en la parte alta de la Ciudad Jardín.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Macelo Ruiz, afirmó que "estamos realizando un serio trabajo de revisión del estado de las obras de reconstrucción porque no podemos permitir que familias que lo perdieron todo reciban una vivienda que no cumpla con los estándares adecuados ni con las condiciones técnicas que les brinden seguridad a sus habitantes en caso de una nueva emergencia y, por supuesto, perdurables en el tiempo para que puedan vivir dignamente".

"Queremos que cada una de estas familias tengan la tranquilidad que van a tener un hogar seguro porque no podemos normalizar que las cosas queden mal hechas. Por eso, estamos revisando y con los resultados de los informes técnicos evaluar las acciones a seguir como ministerio”, complementó la autoridad regional.

Dentro del trabajo de reconstrucción, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo adjudicó 45 viviendas a la Entidad Patrocinante (EP) Innova Hogar y a la empresa constructora Kataskevi. Estas soluciones habitacionales están concentradas en los tres sectores viñamarinos donde se constituyeron los profesionales de la cartera.

Desde el Minvu indicaron que como organismo público deben velar por la seguridad de los beneficiarios y beneficiarias que reciben una vivienda pública. Asimismo, velar por el buen uso de los recursos públicos garantizando que cada inversión cumpla con las normativas existentes como también las expectativas de las familias.

Cabe hacer presente que junto a esta completa revisión, vecinos de Lomas Latorre sostuvieron una nueva reunión de trabajo con el equipo de reconstrucción para abordar sus dudas con respecto al proceso, así como detalles del subsidio de autoconstrucción y, además, el proyecto de muros de contención que se está trabajando en el territorio.

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