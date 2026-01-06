Valparaíso se adjudicó un proyecto internacional de seguridad con enfoque de género

Por primera vez desde 1997, la Municipalidad de Valparaíso se adjudicó un proyecto del Programa de Cooperación Sur-Sur de Mercociudades, iniciativa que convoca a gobiernos locales, universidades públicas y organizaciones sociales de América Latina.

El proyecto, impulsado por la Dirección de Género: Mujeres y Diversidades y la Dirección de Desarrollo Económico del Municipio, busca fortalecer la seguridad en los espacios públicos desde una mirada que reconoce las desigualdades que enfrentan mujeres y diversidades al habitar la ciudad, además de reforzar la recuperación de los espacios públicos y la prevención de la violencia de género. A través de capacitaciones y del intercambio de experiencias con Niterói (Brasil), se entregarán herramientas concretas para avanzar en entornos más seguros, inclusivos y con enfoque de derechos, al mismo tiempo que se fortalecerán las capacidades institucionales para mejorar la planificación urbana.

Este logro posiciona a Valparaíso en la cooperación internacional en materia de seguridad con enfoque de género, consolidado su compromiso con el derecho a una ciudad libre de violencias y con políticas locales construidas desde la equidad, el cuidado y los derechos humanos.

En esta línea la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, indicó que "este proyecto refleja el trabajo serio y comprometido que estamos realizando para fortalecer la seguridad desde una mirada preventiva, con enfoque de género, articulación internacional y con impacto real en la vida de las personas. Sabemos que para las porteñas y porteños la seguridad es una de las principales preocupaciones, por eso estamos impulsando iniciativas que no solo enfrenten la violencia, sino que también recuperen los espacios públicos y fortalezcan el derecho a disfrutar de la ciudad sin miedo”.

Por su parte, Thamyris Machareth Elpídio, coordinadora de la unidad de temática de género de Mercociudades señaló que "tenemos que tener en cuenta que las problemáticas que enfrentan las mujeres deben ser compartidas, entonces las respuestas también deben serlo. Esta propuesta es la unión de las ciudades para solucionar una gestión en conjunto, de manera colectiva, fortaleciendo el multilateralismo feminista y garantizando que el territorio de América Latina, por medio de las ciudades, tengan seguridad y sean territorios que puedan ser llamados hogares. Sean ciudades construidas para las mujeres y diversidades de América Latina”.

PURANOTICIA