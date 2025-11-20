Valparaíso revive su vínculo con el mar con gran regata familiar en el Muelle Barón

Este sábado 22 de noviembre, el Muelle Barón será el escenario de una jornada familiar inédita con la realización de la Regata «Valparaíso Navega 2025 – Espíritu de Mar», actividad gratuita que busca reconectar a la comunidad con el mar y recuperar la identidad marítima de la Ciudad Puerto.

El evento, que comenzará a las 10:00 y se extenderá hasta las 17:30 horas, está pensado para que familias, niños, vecinos y turistas puedan recorrer el muelle, disfrutar de las regatas y participar en una amplia variedad de actividades culturales y recreativas.

La iniciativa es organizada por la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, en conjunto con el Municipio de Valparaíso, el Puerto Deportivo Valparaíso, el Centro de Negocios SERCOTEC Valparaíso y la Cooperativa CooNfía, quienes unieron esfuerzos para abrir nuevamente el borde costero a la ciudadanía y generar un espacio activo, seguro y participativo.

“Queremos que Valparaíso vuelva a vivir de cara al mar, que las familias se apropien del Muelle Barón y que los niños crezcan reconociendo este espacio como parte de su historia y su identidad”, señalaron desde la organización. La actividad destaca por su enfoque inclusivo y su intención de fortalecer la convivencia comunitaria en un entorno privilegiado.

Entre los atractivos de la jornada se encuentra una zona infantil, especialmente habilitada con actividades recreativas, dinámicas educativas y espacios de juego pensados para que los más pequeños disfruten mientras observan el movimiento de los veleros y participan en experiencias vinculadas al mar.

Además, habrá un sector de emprendedores, una zona de negocios, música ambiental, gastronomía local y un escenario, donde se realizarán charlas y demostraciones relacionadas con el desarrollo económico, el turismo y la vida comunitaria en Valparaíso.

Las regatas podrán ser vistas desde distintos puntos del muelle, ofreciendo un espectáculo visual que combina deporte, viento y mar, en un entorno ideal para pasar la tarde en familia.

El evento contará con el apoyo de instituciones locales y medidas de seguridad coordinadas para garantizar una experiencia segura y grata para todos los asistentes.

La invitación es abierta a toda la comunidad de Valparaíso y a quienes visiten la ciudad durante el fin de semana. “Este sábado el mar nos vuelve a reunir. Queremos que las familias se acerquen, participen, disfruten y vivan el espíritu de mar que siempre ha caracterizado a Valparaíso”, agregó la organización.

FICHA

Regata Valparaíso Navega 2025 – Espíritu de Mar

Sábado 22 de noviembre

11:00 a 17:30 hrs – Muelle Barón

Actividad gratuita y abierta a toda la comunidad.

