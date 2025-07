Valparaíso recupera 37 cámaras de seguridad que no funcionaban y ya cuenta con el 68% de los dispositivos operativos en cerros y el plan

Fue en febrero de este año cuando Puranoticia.cl daba a conocer que la comuna de Valparaíso tenía el 50% de sus cámaras de televigilancia fuera de funcionamiento, problema que no hacía más que acrecentar la sensación de inseguridad entre la población porteña que clama hace años por tener una mejor calidad de vida.

En aquella oportunidad, se indicó que la última mantención a estos dispositivos se realizó en octubre de 2023 y que su administración trabajaba de la mano con la Subsecretaría de Prevención del Delito para poder modernizar estos elementos que ayudan a la sensación de seguridad, en un plan que incluye a Viña del Mar.

"Estamos sacando adelante un proceso que nos permita generar mantención constante de las cámaras de vigilancia, para no llegar a la misma situación que estuvo la administración pasada", indicó la alcaldesa Camila Nieto a Puranoticia.cl.

Pero a cinco meses de estas palabras, quisimos conocer el estado de avance de esta promesa, haciendo las consultas respectivas a la Municipalidad de Valparaíso, quienes confirmaron que efectivamente existe una mejora en las cámaras de seguridad.

"Con respecto a las cámaras de televigilancia en la ciudad porteña, desde principios de marzo, y por disposición de la alcaldesa Camila Nieto, se ha iniciado un trabajo de recuperación de éstas", comenzaron indicando desde la casa edilicia.

Este trabajo se ha llevado a cabo por parte dal equipo técnico de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad, el cual ha logrado recuperar un total de 37 cámaras de televigilancia, tanto en el plan como en los cerros de la comuna, lo que equivale a casi la mitad de las cámaras que en febrero estaban sin poder funcionar.

"Desde el año 2023 no se habían hecho mantenciones, iniciándose así el trabajo en esta administración, donde en la ciudad actualmente hay 104 cámaras operativas de un total de 154. Esto indica que contamos con un 68% de cámaras operativas en la ciudad de Valparaíso", informaron desde la entidad comunal a Puranoticia.cl.

Este trabajo iniciado desde la Alcaldía y ejecutado por Seguridad Ciudadana, ha permitido que zonas tan transitadas de la comuna, como el Barrio Puerto, el eje del Mercado Cardonal y el centro, cuenten con vigilancia activa. "Un Valpo seguro se construye con más vigilancia, más seguridad y más comunidad", agregaron desde el Municipio porteño, a través de una pieza audiovisual publicada en redes sociales.

Respecto a cómo se llevó a cabo este proceso de recuperación de las 37 cámaras, se explicó que un técnico especializado ha recorrido distintos sectores de la comuna realizando mantenciones clave para reforzar la prevención y el monitoreo.

ESFUERZO "INSUFICIENTE"

Este tema fue abordado por el concejal Leonardo Contreras (RN), quien en conversación con Puranoticia.cl sostuvo que "tenemos a un trabajador a honorarios que ha ido revisando cámara por cámara y tratando –desde su técnica– de rescatarlas, reparando 37 cámaras que no estaban funcionando. Pero aún así es insuficiente".

A su juicio, "esto no responde a un sistema, sino que a un esfuerzo aislado en distintas épocas, de instalar cámaras, donde no tenemos un sistema de monitoreo permanente y donde no tenemos funcionarios capacitados para poder operar un sistema de monitoreo. Tenemos un sistema absolutamente desarticulado y análogo. Probablemente, el resto de las cámaras sin funcionamiento no se van a poder recuperar porque son obsoletas y que en algunos casos tienen más de 20 años".

Debido a esto, Contreras recordó que "hemos empujado desde un comienzo, de parte de esta administración y de los concejales transversalmente, para una licitación global de un sistema de televigilancia, que sea moderna, acorde a los tiempos, que sirva de prueba y que el Municipio cumpla su rol de colaborador en la persecución penal, a través de la entrega de insumos a policías y Ministerio Público".

Finalmente, expuso que "tenemos que saldar la deuda histórica con Laguna Verde, Placilla y Curama, que no tienen ningún sistema de cámaras, y después poder retomar el tema de Valparaíso. Pero yo creo que podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. La cosa está en gestionar los recursos porque quedamos amarrados con un presupuesto que viene de la administración anterior, que nos deja con muy poco juego en cuanto a inversión de recursos propios de la Municipalidad para estos temas".

