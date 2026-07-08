Valparaíso proyecta histórica temporada de cruceros con aumento del 25% en recaladas: nueve pernoctarán al menos una noche

El Puerto de Valparaíso se prepara para vivir la Temporada de Cruceros 2026-2027 con un crecimiento del 25% en el número de recaladas de naves de pasajeros, en comparación con el ciclo anterior, ascendiendo de 24 a 30 arribos programados.

Este esperado ciclo logístico y turístico se inaugurará oficialmente el próximo 5 de octubre con la llegada del Silver Wind a Terminal Pacífico Sur (TPS) y concluirá el 15 de abril de 2027 con el zarpe del Roald Amundsen desde el Terminal Portuario Valparaíso (TPV). Entre las principales novedades de este periodo destaca el debut en aguas porteñas de cuatro naves de prestigio internacional: el Queen Anne (primer viaje), Carnival Firenze, Scenic Eclipse II y Discoverer.

Otro de los datos de este periodo, será el tamaño de los buques que visitarán la bahía de Valparaíso. El imponente Majestic Princess liderará la temporada con un peso cercano a las 132 mil toneladas y 330 metros de eslora (largo), dimensiones que, de forma gráfica, equivalen a cerca de tres canchas de fútbol de extensión. A esta nave se sumarán el Carnival Firenze (324 metros de largo) y el Queen Anne(323 metros de largo), naves que incrementarán la cantidad de personas que lleguen a la ciudad puerto.

Dicho dinamismo, además, se verá potenciado gracias a que nueve recaladas incluirán al menos una noche de estadía en el puerto, sumando un total de 13 noches de estadía que romperán con la tradicional lógica del visitante de paso. A esto se suma que un total de 8 jornadas contarán con la atención simultánea de dos cruceros en forma paralela.

Desde la perspectiva logística, la comunidad portuaria enfrentará una agenda de alta exigencia operativa. Febrero de 2027, por ejemplo, se alzará como el mes de mayor actividad con ocho recaladas, seguido por noviembre de 2026 y marzo de 2027, con siete arribos cada uno. La infraestructura local demostrará nuevamente su capacidad de respuesta a través de una intensa planificación en los sitios de atraque, distribuyendo las operaciones en 16 recaladas para TPS y 14 para TPV.

Juan Marcos Mancilla, gerente de Logística de Puerto Valparaíso, comentó que la reunión "nos deja muy satisfechos porque, en primer lugar, el grado de asistencia de los participantes demuestra un total interés, tanto de la Delegación Presidencial, agentes propiamente que están encargados del agenciamiento de este tipo de nave, los terminales, como de los que se encargan del turismo de los pasajeros en la ciudad. Fue una muy buena convocatoria. Y la otra excelente noticia, es que para esta temporada estamos planificando 30 recaladas que nos significa un aumento de un 25%, porque el año pasado tuvimos 24 recaladas. Otro componente de lo que será la temporada es que estamos recibiendo también naves de mayor tamaño, por lo tanto, de mayor cantidad de pasajeros, lo que implica también una mayor presencia de turistas y tripulantes en las ciudades”.

Asimismo, para la alcaldesa (s) de Valparaíso, Javiera Garcia, "esta temporada de cruceros es una muy buena noticia para Valparaíso. El aumento del 25% en las recaladas confirma que nuestra ciudad sigue consolidándose como la principal puerta de entrada del turismo marítimo en Chile y como un destino cada vez más atractivo a nivel internacional. Cada crucero que llega significa más visitantes, más movimiento para el comercio, la gastronomía, el turismo y los servicios locales. Como municipio seguiremos trabajando junto a la Empresa Portuaria, los terminales y el sector turístico para que quienes arriben a nuestra ciudad vivan una gran experiencia y, al mismo tiempo, este crecimiento se traduzca en más oportunidades y desarrollo para las porteñas y porteños".

En tanto, Eric Petri, secretario ejecutivo de la Corporación Puertos del Cono Sur, sostuvo que “estamos muy contentos de la gestión que pudieron realizar las agencias con los terminales acá en el puerto de Valparaíso, y que las naves de pasajeros mayores puedan efectivamente recalar con certeza en una suerte de retorno a Valparaíso, de donde transmitimos una imagen de ciudad Patrimonio de la Humanidad, con todos los encantos que tiene. Según las cifras, el 46% de los turistas que toman un tour, lo hacen para visitar Valparaíso, sacando del equívoco a mucha gente que piensa que se bajan del buque y se van a las viñas. Entonces el atractivo de Valparaíso está claramente reforzado con la llegada de este tipo de naves. Esperamos que en las futuras temporadas se repita lo mismo”.

Por su parte, Víctor Oelckers, gerente general InchcapeShipping Services Chile, recalcó que “hubo una planificación previa con los terminales muy buena, a través de la metodología definida que tiene Puerto Valparaíso, que es mediante carta, y es donde el terminal la acepta. Por lo tanto, el check list de hoy día, como se vio en la reunión, fue muy fácil. No hubo ninguna discusión, lo cual da cuenta de una armonía en el trato de los cruceros en Valparaíso perfecta, con un triángulo virtuoso de la empresa portuaria, liderando el proceso, y muy bien coordinado con los dos terminales, TPS y TPV. Este es un crecimiento respecto a la temporada anterior, y me gustaría destacar el trabajo mancomunado de la comunidad portuaria de Valparaíso”.

Cabe destacar que esta nueva temporada Valparaíso recibirá a los denominados "Cruceros Verdes", destacando el moderno Queen Anne, con tecnologías de ultraeficiencia energética, y el buque de expedición noruego Fridtjof Nansen, cuyo sistema de propulsión híbrida por baterías eléctricas minimiza la huella de carbono. Asimismo, la ciudad se convertirá en un núcleo clave para los viajeros que realizan extensas travesías por el mundo, al albergar a prestigiosas naves en tránsito global como el MSC Magnifica, Pacific World (Barco de la Paz), MS Amadea, Insignia y MS Europa.

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