Ronda Impacto en Viña del Mar deja 20 detenidos y decomiso de cigarrillos de contrabando, mercadería y vehículos

Un total de 20 personas detenidas dejó una nueva «Ronda Impacto» realizada por Carabineros de la 1ª Comisaría de Viña del Mar, operativo que además permitió cursar infracciones, retirar vehículos de circulación e incautar diversas especies.

Según informó la institución policial, 18 de los detenidos fueron sorprendidos cometiendo delitos flagrantes, entre ellos contrabando, daños, amenazas, ocultación de identidad, porte de arma blanca y participación en riñas. En tanto, las otras dos personas fueron aprehendidas por mantener órdenes de detención vigentes.

En el marco de las fiscalizaciones, Carabineros efectuó 238 controles de identidad y cerca de 50 controles vehiculares en distintos puntos de la comuna.

Asimismo, el procedimiento concluyó con la cursación de 20 infracciones por vulneraciones a la Ley de Tránsito, la Ley de Alcoholes y ordenanzas municipales.

Como parte de los resultados del operativo, también se retiraron de circulación cinco vehículos, correspondientes a dos automóviles y tres motocicletas.

Finalmente, Carabineros informó la incautación de diversas especies, entre ellas cigarrillos de contrabando, prendas de vestir, frutas, verduras, accesorios de cocina, además de toldos y mesas utilizados durante la comisión de las infracciones detectadas.

PURANOTICIA