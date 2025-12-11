Valparaíso presenta su cartelera con actividades de verano para todos los gustos

Si bien, Valparaíso es una ciudad que recibe turismo durante todo el año, en el verano la cantidad de visitantes incrementa considerablemente y, en ese sentido, la ciudad ya cuenta con una atractiva cartelera que permitirá vivir una gran temporada estival con diversas actividades musicales, artísticas, culturales y deportivas.

Uno de los grandes hitos de esta temporada será la celebración del Año Nuevo 2026 con la tradicional fiesta en la plaza Sotomayor, que el martes 30 de diciembre contará con la participación de Los Charros de Lumaco, Alanys Lagos y La Combos Vienen.

En tanto, el miércoles 31, los encargados de hacer bailar y cantar al puerto serán Los Vikings 5, Jordan y Tú, Paula Rivas, Dionisio y su Cumbia y Dj Frans.

La alcaldesa Camila Nieto dio a conocer la parrilla programática que se desarrollará durante la época estival en la ciudad, señalando que "esta es una cartelera de verano organizada por el municipio, pero que también cuenta con actividades de entidades privadas de la ciudad. Te invitamos a vivir el verano en Valparaíso, donde siempre hay panoramas gastronómicos, culturales, recorridos patrimoniales y las vistas que nos invitan a disfrutar la ciudad. Ven a disfrutar Valparaíso e involúcrate con las distintas comunidades que habitan en los cerros”.

Por su parte, Braulio Elicer, productor de Expo Vino, precisó que esta actividad, que se llevará a cabo los días 30 y 31 de enero, es “la fiesta del vino más grande de Chile y está acá en Valparaíso. Este año se hará en las terrazas del Terminal de Cruceros para disfrutar al aire libre de un rico vino, una buena gastronomía de la zona y, al final, terminaremos con los destilados y una gran fiesta”.

Asimismo, Debora Zurita, encargada de Comunicaciones de la Corporación Cultural Ojo de Pescado, detalló que “tenemos Cine Ojo de Pescado pensado en niños, niñas, jóvenes y en el público en general. Vamos a tener actividades el 14, 21 y 28 de enero en el Teatro Municipal, totalmente gratuitas, con la película Calle que es chilena, Frida que es de Canadá y con una colaboración mexicana y la película 31 minutos”.

En tanto, Luis Retamal, director de Oregon Producciones y representante del evento de tatuajes Summer Ink- que este año se realizará el día 28 de febrero con entrada liberada en el VTP- precisó que esta actividad “cumple 12 años y es la más destacada de Latinoamérica. Es un evento bien potente, que cuenta con toda la fiscalización de la Seremi de Salud de Valparaíso, por lo que es un evento seguro para disfrutar en familia”.

VERANO EN VALPARAÍSO

El deporte, durante el mes de febrero, se vivirá en las playas porteñas, donde la práctica de distintas disciplinas, tales como el fútbol, yoga, baile, calistenia, vóley, entre otras, convertirán a la costa en un gimnasio al aire libre.

En el ámbito de la música, la oferta se hace aún más imperdible con conciertos en lugares típicos porteños, como el Teatro Municipal, que recibirá diferentes estilos como el K-pop, la Orquesta Pública Estudiantil, la Súper Symphony.

Mientras que el nuevo Trotamundos tendrá dentro de su cartelera a artistas del nivel de Ana Tijoux y La Floripondio. Además, en el Parque Cultural se presentará Manu Chao y en el Teatro Municipal, Los Jaivas en concierto.

