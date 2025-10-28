Valparaíso pone en marcha Plan Verano 2025-2026 con foco en la prevención de incendios forestales y el trabajo comunitario

Con la llegada de temperaturas más altas y ráfagas de viento más fuertes de lo normal, se ha puesto en marcha el Plan Verano 2025-2026, acción estratégica del Plan de Reducción de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Valparaíso para la Variable de Amenaza de Incendios Forestales, que contempla desmalezados participativos y cortafuegos, educación comunitaria, fiscalización a vertederos clandestinos, entre otras acciones, en busca también de promover entre vecinos y vecinas el autocuidado y la corresponsabilidad, sensibilizando sobre las causas más frecuentes de incendios.

La alcaldesa Camila Nieto indicó sobre este trabajo que “este año llovió bastante y, por tanto, hay mucha más maleza que en otros años, pero tenemos funcionarios que están desplegados con mucho profesionalismo y dedicación a poder generar cortafuegos y limpieza, como nos mandata la Conaf”.

Asimismo, Katherine Solís, representante de la junta de vecinos 42-A de Los Ventisqueros San Rafael, se comentó que “esto es maravilloso, es una lucha de años porque siempre hemos tenido problemas con la maleza y los microbasurales que se producen en el sector. Insto a los vecinos que sigan apoyándonos con el acopio, de hacer las denuncias correspondientes porque un incendio acá no sería nada gracioso”.

En la misma línea, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Vicente Maggiolo, subrayó que "necesitamos que de una o otra manera la gente se comprometa con su metro cuadrado de riesgo, sacando eso es la diferencia que se puede tener entre la vida y la muerte a la hora de una gran emergencia”.

Finalmente, Luis Ruz, comandante de la sede Valparaíso de Defensa Civil, manifestó que “nuestro personal de voluntarios apoya siempre desde nuestra brigada forestal a lo que son los cortafuegos y también en lo que requiera la Municipalidad”.

En caso de necesitar que el Municipio de Valparaíso haga retiro de distintos desechos producto de desmalezados comunitarios, se debe contactar directamente con la OMZ de su sector, quienes realizarán las gestiones correspondientes.

PURANOTICIA