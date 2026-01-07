Contraloría toma razón y oficializa creación del Área Metropolitana del Gran Valparaíso

Con el acto de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, se constituyó oficialmente el Área Metropolitana del Gran Valparaíso, conformada por las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana. Esto, luego del expediente presentado por el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, que ya había sido aprobado favorablemente por la Comisión Interministerial de Descentralización, y ratificado por el Presidente de la República, Gabriel Boric, en el año 2024.

Esta constitución representa un importante hito para la gestión del Gore, ya que se enmarca en la Ley de Fortalecimiento de la Regionalización (N° 21.074) y el proceso de descentralización, convirtiéndose en la primera Área Metropolitana solicitada para su administración, en el marco del proceso de descentralización y nuevas competencias

De esta manera, la constitución del Área Metropolitana del Gran Valparaíso permitirá el establecimiento de una gobernanza metropolitana, la posibilidad de tener mayor articulación multiescalar, el crecimiento y fortalecimiento institucional, a través de la creación de un nuevo departamento, y facilitará el abordar problemáticas complejas como campamentos, vivienda, movilidad y gestión de riesgos, entre otros ámbitos.

El gobernador Rodrigo Mundaca destacó que "el año 2024 me tocó presentar ante la Comisión Ministerial de Ministros para la Descentralización el expediente que tenía por propósito crear la primera Área Metropolitana para la región de Valparaíso. Este expediente fue muy bien acogido por el Comité Interministerial de Ministros y fue presentado también al Presidente de la República, quien también dio su aprobación para la creación de la primera Área Metropolitana en la historia de la región de Valparaíso. Después de más de un año, el 29 de diciembre del 2025, la Contraloría procedió a la toma de razón para hacer realidad este anhelo largamente acariciado”.

Junto a esto, recalcó que “estamos satisfechos del trabajo realizado, del trabajo realizado por la Diplad y por la toma de razón de la Contraloría. Esto no significa que el Gore va a concentrar todos los recursos en el área metropolitana, sino que, en la práctica, nos va a permitir coordinar el abordaje de problemáticas comunes y resolverlo de común acuerdo con las autoridades que forman parte del Área Metropolitana”.

Esta nueva administración permitirá realizar una serie de gestiones, entre las cuales se encuentra la aprobación del plan maestro de transporte urbano metropolitano y sus modificaciones propuesto por la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, así como la aprobación del sentido del tránsito vehicular de las vías urbanas definidas como intercomunales, en coordinación con dicha cartera.

Asimismo, se preocupará de generar un trabajo en conjunto con las comunas del Área Metropolitana en la gestión y el manejo de residuos sólidos; la aprobación del Plan Regulador Metropolitano o intercomunal, según sea el caso, y sus modificaciones, y el Plan Intercomunal de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público, y sus modificaciones; y, en forma previa, la aprobación de los planes de prevención o de descontaminación que involucren un área metropolitana, lo que implica que el Ministerio del Medio Ambiente deba requerir la opinión del Gobierno Regional en esta materia.

Una vez constituida el Área Metropolitana del Gran Valparaíso se debe dar paso a una serie de actividades que tienen por objeto la puesta en marcha de su administración, como son la constitución del Departamento de Áreas Metropolitanas al interior de la División de Planificación y Desarrollo (Diplad) del Gobierno Regional; la definición de un plan de acción metropolitano que permita impulsar una agenda metropolitana que unifique visiones y articule iniciativas para el cumplimiento de los objetivos del plan, a partir de la gobernanza metropolitana a implementar.

A esto se suma el inicio de estudios y análisis exploratorios de nuevos conglomerados urbanos que puedan constituirse como futuras áreas metropolitanas, como la conurbación Gran Quillota o el litoral sur -Algarrobo a San Antonio-, principalmente, que puedan cumplir con las exigencias normativas vigentes.

Como parte de este proceso, el Gobierno Regional de Valparaíso realizará -durante el mes de enero- talleres de aproximación para avanzar en la definición de un modelo de gobernanza que permita avanzar en los diversos aspectos e implicancias que significa la administración del Área Metropolitana del Gran Valparaíso.

