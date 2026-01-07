Boric destacó que el Parque Barón será “un epicentro de vida" para Valparaíso: obra presenta un 70% de avance en su primera etapa

El Presidente Gabriel Boric llegó hasta la comuna de Valparaíso para realizar un recorrido en las obras del Parque Barón, iniciativa urbana que convierte uno de los principales sectores portuarios de la ciudad en un parque dirigido a la ciudadanía.

El emblemático proyecto tiene una superficie cercana a 12 hectáreas y, a la fecha, completa un 70% de avance en su primera etapa, con una inversión estimada de más de 23.407 millones de pesos. Su versión final tiene contemplada la instalación equipamientos de recreo y deporte, paisajismo de árboles y cobertura herbácea, sendas peatonales pavimentadas con accesibilidad universal, mobiliario urbano, iluminación, juegos infantiles, infraestructura urbana, entre otros.

Durante su visita, el Mandatario estuvo acompañado de las subsecretarias de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales; y de Turismo, Verónica Pardo; el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme; y la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto.

Al inicio del recorrido, el jefe de Estado visitó el nuevo skatepark del Parque en compañía de deportistas, para posteriormente recorrer el renovado borde costero, que próximamente estará rodeado de áreas verdes.

En la instancia, destacó que “este lugar va a ser un epicentro de vida para Valparaíso, es una gran obra que cumple con la finalidad de hacer de Valparaíso una ciudad con conexión al mar, que contempla equipamiento para la recreación, el deporte, el paisajismo, sendas peatonales pavimentadas con accesibilidad universal, mobiliario urbano, iluminación, juegos infantiles, que va a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Valparaíso, pero por su magnitud es una obra que beneficia a todo Chile y me atrevo a decir incluso al mundo”.

Asimismo, durante el hito se realizó el lanzamiento de la Temporada de Turismo Verano 2026, destacando el inicio de la campaña “Chile es Tuyo, tu verano empieza aquí” del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), iniciativa que contempla el sitio chileestuyo.cl donde es posible encontrar información detallada de los destinos nacionales de todas las regiones del país, información práctica para planificar viajes, como rutas, un calendario de eventos y festividades, así como consejos para hacer un turismo responsable.

Al respecto, el jefe de Estado relevó la importancia del turismo durante la temporada estival. “El turismo es una gran industria porque genera mucho empleo, porque nos ayuda a cuidar y a valorar nuestro patrimonio, porque destaca lo nuestro. Así que los llamamos a todos quienes nos están viendo a conocer este Chile lindo y hermoso que tenemos. Para todos quienes nos están escuchando, desde cualquier procedencia del país, Valparaíso siempre va a tener algo especial y entrañable y tenemos que cuidar esta ciudad entre todos y todas”.

IMÁGENES

