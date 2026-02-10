Valparaíso pone en marcha nuevo plan de gestión de residuos en Laguna Verde

El Municipio de Valparaíso dio inicio a la marcha blanca del nuevo Plan Maestro de Gestión de Residuos en Laguna Verde, iniciativa que se desplegará progresivamente y que apunta a enfrentar los problemas asociados a la acumulación de basura, el uso inadecuado de contenedores y el impacto ambiental en el sector.

Uno de sus principales ejes es el fortalecimiento del servicio de recolección domiciliaria, que durante esta etapa inicial se implementará un nuevo calendario que duplica la frecuencia de retiro por sector, incorporando dos recorridos en horario de mañana y uno en la tarde, junto con el apoyo de nuevos camiones recolectores. Esta medida permitirá disminuir la carga de residuos en puntos críticos como las bateas del sector El Popeye.

De manera complementaria, el municipio avanzará en el ordenamiento del uso de las bateas, estableciendo horarios definidos y un sistema de cierre perimetral, quedando destinados únicamente a residuos voluminosos; contando también con la supervisión de equipos de Seguridad Ciudadana, en coordinación con Carabineros, para su correcto funcionamiento.

La alcaldesa Camila Nieto valoró el plan y fue clara en afirmar que “efectivamente en Laguna Verde estamos teniendo una situación bien compleja respecto a los residuos sólidos domiciliarios, tanto por la población flotante, que llega en esta temporada a esta localidad, sumado también a la poca educación muchas veces que se tiene respecto de la responsabilidad de la basura que producimos. Es por este motivo que hemos tomado la decisión de aumentar los recorridos del camión recolector al doble”.

Asimismo, la jefa comunal agregó que “vamos a tener también mayores recorridos en ese sentido. Vamos a tener un plan de acción específicamente en donde se colocan las bateas del Popeye con un cierre perimetral y con ciertas medidas que nos permitan ordenar ese espacio, pero también fiscalizar a las personas que son irresponsables con su basura y que nos generan los problemas que afectan a nuestros vecinos, vecinos laguninos”.

EDUCACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Como tercera línea de acción, se dará inicio a un programa de educación ambiental junto a juntas de vecinos y organizaciones locales. La iniciativa, liderada por la Dirección de Medio Ambiente, considera capacitaciones y la implementación de compostaje domiciliario, con el fin de promover una gestión más responsable de los residuos orgánicos.

En ese sentido, la alcaldesa Nieto sostuvo que “todas estas acciones guardan relación con la importancia que nosotros le damos a la localidad de Laguna Verde y también la responsabilidad que tenemos como municipio de hacernos cargo de una de las obligaciones legales, que es la de los residuos sólidos domiciliarios".

