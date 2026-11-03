Valparaíso pide extender plan «Escudo de Barrio» desde El Almendral hasta la Aduana

Ampliar el área de intervención del plan «Escudo de Barrio» para que no quede circunscrito únicamente al barrio El Almendral, sino que se extienda por todo el plan de Valparaíso, desde ese sector hasta la Aduana, es la solicitud que la Municipalidad porteña presentó al Ministerio de Seguridad Pública, buscando incorporar nuevos sectores a esta iniciativa gubernamental, más aún considerando el ataque que dejó a un trabajador muerto y los requerimientos planteados por el comercio local.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, confirmó que "hemos solicitado al Ministerio la ampliación del polígono, ya no solamente del barrio El Almendral, sino que por los últimos hechos en materia de seguridad hemos pedido la extensión hasta la Aduana, solicitando que «Escudo de Barrio» sea específicamente hacia todo el plan de la ciudad y haciendo eco la solicitud de la Cámara de Comercio y Turismo regional".

La petición apunta a que el despliegue de recursos y medidas preventivas no se concentre exclusivamente en El Almendral, sino que considere una extensión territorial mayor dentro del plan de la ciudad. La solicitud deberá ser abordada por el Ministerio de Seguridad, al que corresponde definir el alcance de la intervención.

ESPERAN MONTO COMPROMETIDO

Junto con la ampliación territorial, Nieto se refirió a la transferencia de recursos comprometida para Valparaíso en el marco del plan «Escudo de Barrio», señalando que el Municipio porteño espera recibir los $250 millones anunciados por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y conocer durante esta misma semana el monto definitivo que permitirá determinar las adquisiciones.

"Creo que es importante esperar la confirmación de cuánto va a ser el monto. Recordar que el Ministro de Seguridad se comprometió con la comuna de Valparaíso a transferirnos $250 millones, ni un peso más ni un peso menos, y esperamos que así se cumpla", sostuvo la máxima autoridad comunal.

Asimismo detalló que el municipio está evaluando cómo distribuir esos recursos entre distintas necesidades operativas. Entre las alternativas, la jefa comunal detalló que "además de las motos, tenemos un tema bien importante con comercio ambulante y rucos. Para poder hacer los decomisos y los retiros de ruco necesitamos mayor capacidad operativa de camiones que nos permitan sacar las cosas".

En ese contexto, precisó que "uno de los elementos donde también se va a invertir dentro de este dinero es en un camión plano y ahí estamos viendo si van a ser vehículos de seguridad o van a ser las motos, dependiendo de la plata que nos llegue y el financiamiento certero que, espero, podamos tener esa información esta semana".

Nieto insistió en que la oportunidad de la transferencia será determinante para que el municipio pueda concretar las compras y ejecutar las medidas comprometidas antes de que termine el año. "Para nosotros es bien importante que se cumpla con la cantidad pactada de los $250 millones y sobre todo con el tiempo y la fecha de que tenían que llegar antes del término del 2026 para hacer las respectivas compras y ejecuciones", afirmó.

Cabe hacer presente que el plan «Escudo de Barrio» contempla un trabajo coordinado entre el Gobierno, los municipios, las policías y las comunidades, a partir de diagnósticos territoriales y planes comunales de seguridad. En la Quinta Región, Valparaíso y Villa Alemana son dos de las comunas que forman parte de este proceso, que considera medidas como cámaras de televigilancia, postes inteligentes y mayor presencia preventiva. Además, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, había señalado que la expectativa del Ejecutivo era que los recursos estuvieran en manos de los alcaldes antes de finalizar diciembre, para que pudieran ejecutar sus respectivos planes.

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