Valparaíso obtiene por primera vez la Certificación Ambiental Municipal en Nivel Básico

Un importante paso en materia de resguardo del medio ambiente es el que logró, tras años de intentos, la Municipalidad de Valparaíso, al obtener la Certificación Ambiental Municipal en su Nivel Básico, siendo éste el primer paso para ser una ciudad más verde y consciente.

El Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) es de carácter voluntario y permite a los municipios instalarse en el territorio como modelo de gestión ambiental, donde la orgánica municipal, infraestructura, el personal, los procedimientos internos y los servicios que presta el municipio a la comunidad, integran el factor ambiental en su quehacer.

El SCAM cuenta con cinco niveles: Básico, Intermedio, Excelencia/Avanzada, Excelencia Sobresaliente, Certificación Gobernanza Ambiental – Climática Comunal.

En paralelo a este proceso, el Municipio cuenta con un diagnóstico frente al cambio climático y de percepción ciudadana, que contempla medidas de mitigación y adaptación, elaborado gracias a la colaboración del Centro de Acción Climática (CAC) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dicho trabajo dio origen al Certificado de Cumplimiento del PACCC.

Tras recibir estos dos reconocimientos, la alcaldesa (s) Javiera García expresó que “estamos muy contentos de habernos certificado a Nivel Básico. Si bien es una certificación voluntaria, demuestra el compromiso que tiene el municipio con el medioambiente, con su cuidado, con la gestión de los recursos asociados a las mejoras medioambientales, pero también, con un trabajo mancomunado con la ciudadanía. La creación del Comité Ambiental Comunal nos permite el trabajo articulado con los territorios y de esta forma, potenciar el cuidado del medioambiente, la resiliencia y sustentabilidad de nuestra comuna”.

Por su parte, la seremi del Medio Ambiente, Francisca Garay, indicó que “ustedes han ingresado al programa voluntariamente y han constituido un Comité Ambiental Comunal, que es una organización donde la comunidad se compromete con el medioambiente. Por lo tanto, es muy relevante para el municipio estar en el SCAM, lo valoramos profundamente e invitamos a seguir avanzando en este desafío que es el cuidado del medio ambiente con acciones concretas”.

Cabe destacar que el logro de esta etapa fue posible gracias al trabajo coordinado y compromiso de distintas instancias municipales y comunitarias. En particular, gracias al aporte del Comité Ambiental Municipal (CAM) y la activa participación del Comité Ambiental Comunal (CAC), cuyas instancias de participación ciudadana permitieron integrar la visión territorial, recoger problemáticas locales y fortalecer el enfoque participativo del instrumento, reflejando el compromiso de la comunidad con el desarrollo ambiental de la comuna.

Con este paso, el Municipio porteño continuará avanzando en la implementación de la Estrategia Ambiental Comunal, instrumento que orienta la gestión ambiental local sobre la base de cuatro líneas estratégicas: Gestión integral de residuos y economía circular; Tenencia responsable y bienestar animal; Gestión sostenible del recurso hídrico, cuerpos de agua, zona costera y energía y Áreas verdes urbanas y ecosistemas silvestres. Todo ello, con el fin de avanzar hacia las otras fases del SCAM.

PURANOTICIA