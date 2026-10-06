Empresario de 63 años muere tras ser atropellado en Cartagena: autor se dio a la fuga

La Fiscalía local de San Antonio mantiene en desarrollo una investigación por la muerte de un empresario de 63 años, cuyo cuerpo fue encontrado durante la noche del lunes 5 de octubre en el sector de Lagunillas, en la comuna de Cartagena, en circunstancias que apuntan preliminarmente a un posible atropello.

Se trata de Jaime Rodrigo Montero Jaramillo, empresario vinculado al rubro de las inversiones, quien fue encontrado sin vida en la intersección de las rutas G-94-F y F-62-G. Su cuerpo se encontraba a unos 10 metros de su automóvil Mercedes Benz C200, del año 2019, el que permanecía con sus luces de emergencia encendidas.

Tras el procedimiento inicial, el vehículo fue entregado a su hermano, José Andrés Montero, quien se desempeñó como director de BancoEstado hasta junio de 2014.

El hallazgo activó las diligencias destinadas a establecer qué ocurrió y, particularmente, determinar si efectivamente la muerte se produjo como consecuencia de un atropello y quién habría estado involucrado en el hecho.

El fiscal de Turno Regional de Instrucción y Flagrancia, Walter Wenzel, explicó que "se recibió un comunicado de parte de Carabineros de Cartagena, quienes informaban del hallazgo del cuerpo sin vida de un sujeto adulto de 63 años de edad, quien mantenía evidentes signos de haber sufrido un atropello en camino Lagunillas".

A partir de esa información, el Ministerio Público instruyó la participación de la Sección Investigadora de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros, que deberá realizar los peritajes destinados a reconstruir las circunstancias en que ocurrió el hecho.

"Se dispuso como diligencia principal la concurrencia de la SIAT de Carabineros, para determinación de la causa basal del hecho, efectuar la planimetría respectiva, la fijación fotográfica y sobre todo identificar a los causantes del hecho", precisó Wenzel.

Cabe hacer presente que las diligencias permanecen en desarrollo y buscan establecer la dinámica de lo ocurrido en la carretera de la comuna de Cartagena, mientras la investigación quedó radicada en la Fiscalía local de San Antonio.

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