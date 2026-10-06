Lluvias se mantendrán en la región de Valparaíso y vientos alcanzaron los 40 km/h en la zona costera

Un sistema frontal continúa impactando a la región de Valparaíso, dejando hasta el momento diversos registros de agua caída y un aumento en la intensidad del viento en la zona costera. Las autoridades de meteorología y de gestión de emergencias entregaron un balance de la situación y llamaron a la comunidad a mantener las medidas de precaución.

Desde el ámbito meteorológico, la Marinero Elizabeth Villarroel, del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, detalló los montos acumulados en los distintos puntos de medición:

"Desde el Centro Zonal de Metrología Marinero del Paraíso, realizamos un balance de las precipitaciones registradas hasta el momento en la región. Nuestra estación metrológica de Faro Punta Ángeles registra el mayor acumulado con 32,3 mm de agua caída; Laguna Verde 31,8 mm, Faro Panul en San Antonio 21 mm y en Quintero 5,6 mm. Se espera que las precipitaciones se intensifiquen durante la tarde de hoy (martes), manteniéndose esta condición hasta la madrugada del día 7 de octubre, cuando se prevé el término del evento".

Respecto a las condiciones del viento en la costa y las alertas vigentes, la especialista agregó:

"En cuanto al viento, nuestra estación metrológica ha registrado hasta el momento una intensidad máxima de 22 nudos de dirección noreste equivalente a aproximadamente 40 km por hora. Finalmente recordamos a la comunidad que se mantiene vigente un aviso especial por viento general norte para el tramo comprendido entre Los Vilos y Quintay".

Por su parte, el Director Regional de Senapred, Christian Cardemil, entregó una proyección del comportamiento de las lluvias para las próximas horas y el estado general de la región, señalando que se han registrado acumulados promedio de entre 25 y 30 milímetros:

"Desde la unidad de alerta temprana de Senapred Valparaíso informamos respecto al sistema frontal que afecta a la región. Primero que todo, señalar que hemos registrado un acumulado promedio del orden de los 25 a los 30 milímetros durante este periodo. Asimismo, indicar que durante la tarde y noche del día de hoy (martes) esperamos experimentar el periodo de más alta intensidad, durante el cual podemos acumular un promedio cercano a los 20 milímetros".

Sobre la evolución del fenómeno hacia la madrugada y el reporte de daños en la infraestructura o viviendas, la autoridad de respuesta a emergencias sostuvo que no se han registrado afectaciones mayores durante el evento, aunque advirtió sobre la posibilidad de tormentas eléctricas:

"A contar de la madrugada del día de mañana (miércoles), es esperable que las precipitaciones disminuyan en intensidad, ingresando a un periodo de inestabilidad post frontal, durante el cual podremos experimentar tormentas eléctricas. Cabe señalar que durante el periodo no se han experimentado afectaciones mayores, todas han sido de carácter menor y han sido atendidas por los equipos comunales y locales de respuesta. Finalmente, queremos invitar a la comunidad a informarse respecto de la evolución de este sistema frontal a través de los canales oficiales, pudiendo recurrir a nuestro sitio web www.senapred.cl".

PURANOTICIA