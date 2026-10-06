Sistema frontal en la región de Valparaíso: Seremi de Desarrollo Social activa plan de contingencia para personas en situación de calle

Con la llegada de un nuevo sistema frontal a la región de Valparaíso, el que trajo intensas lluvias y bajas temperaturas, la Seremi de Desarrollo Social y Familia activó un plan de contingencia para resguardar a las personas en situación de vulnerabilidad.

La estrategia contempla el reforzamiento de la red de albergues disponibles y la intensificación de las Rutas Sociales del Plan Protege Calle, asegurando espacios techados, alimento caliente, abrigo y asistencia médica primaria a quienes más lo necesitan durante el desarrollo de las precipitaciones.

El seremi Nicolás Cerda comentó que "nuestra prioridad absoluta es resguardar la vida y la dignidad de las personas en situación de calle frente a las inclemencias de este frente. Hemos dispuesto el máximo de nuestra capacidad operativa en los albergues y activado de manera prioritaria las rutas de emergencia para brindar cobijo, abrigo y alimentación a cada persona que lo requiera en los puntos más críticos".

Para garantizar esta cobertura, la red de dispositivos se encuentra distribuida estratégicamente en la zona. En Quintero, Villa Alemana, Viña del Mar y Valparaíso contarán con albergues de 20 cupos cada uno, mientras que Quilpué dispondrá de una Ruta Social Pública de 25 cupos y el Servicio de Salud Viña del Mar- Quillota contará con 20 cupos para la Ruta Médica.

En este marco, las cuadrillas territoriales efectuarán monitoreos constantes y traslados voluntarios hacia la red de residencias de emergencia habilitadas, en coordinación directa con los municipios locales y equipos de salud para responder ante situaciones de hipotermia u otras complicaciones sanitarias.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar activamente reportando la presencia de personas que requieran asistencia a través del Fono Calle gratuito 800 104 777 (opción 0), línea oficial para activar alertas y gestionar traslados inmediatos.

PURANOTICIA