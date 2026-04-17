Valparaíso obtiene financiamiento para tres proyectos de mejoramiento urbano en cerros

La Municipalidad de Valparaíso logró adjudicarse financiamiento para las tres iniciativas presentadas al Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) del Gobierno Regional, correspondientes a 2025, consolidando -así- una cartera de proyectos orientados al mejoramiento de espacios públicos y comunitarios en sectores de la comuna.

Una de las iniciativas beneficiadas es el proyecto «Mejoramiento Integral Plaza Manuel Rodríguez, Cerro Esperanza», cuya inversión alcanza los $335.694.248, para intervenir uno de los espacios públicos más emblemáticos del sector, incorporando criterios de accesibilidad universal, mejoramiento de la iluminación, renovación de mobiliario urbano y la instalación de juegos infantiles y calistenia. Además, incluye la redistribución de los espacios para optimizar su uso comunitario, el recambio de pavimentos, ampliación del escenario existente con cubierta y la instalación de pisos de caucho en las áreas de juegos y ejercicio, con el objetivo de mejorar la seguridad y habitabilidad del lugar.

A esta iniciativa se suma el proyecto «Mejoramiento Integral Multicancha Andorra», en el cerro San Roque, que contará con una inversión de $331.593.714. Esta intervención permitirá recuperar un importante espacio deportivo y comunitario, mediante mejoras en la superficie de juego, instalación de luminarias, graderías, áreas de ejercicio, cierre perimetral parcial y accesos, promoviendo así la actividad física y el encuentro vecinal.

Asimismo, se aprobó el proyecto «Mejoramiento Plaza Franklin, Cerro Las Delicias», cuyo enfoque es mejorar la accesibilidad universal y la seguridad vial de quienes usan este espacio como lugar de acceso a paraderos de locomoción. En esta línea, la iniciativa contempla una rampa accesible, barandas, nuevos pavimentos nivelados, iluminación de bajo consumo, mobiliario urbano y paisajismo, Esta iniciativa considera una inversión de $327.504.765.

La alcaldesa Camila Nieto destacó que “estos fondos nos permiten avanzar concretamente en mejorar espacios públicos de distintos cerros de nuestra ciudad. Estos proyectos no solamente recuperarán plazas y recintos deportivos, sino que también, a propósito de eso, nos permitirá potenciar la vida comunitaria, incorporando accesibilidad universal, mayor seguridad e infraestructura de calidad para nuestros vecinos y vecinas”.

Asimismo, la jefa comunal agregó que “seguiremos trabajando para que nuestros porteños y porteñas cuenten con espacios de estas características para, de esa manera, nuestros barrios puedan seguir creciendo en su propio bienestar”.

Paulina Humaña, vecina y dirigenta de Población Andorra, sostuvo que “el proyecto de la cancha es super importante, ya que es un lugar donde se pueden reunir los niños, niñas y adolescentes con sus familias. Es un espacio de recreación y por qué no también para unir a los vecinos, donde se puedan juntar, se puedan conocer, así que el mejoramiento nos viene muy muy bien, ya que es un espacio que se recupera para poder compartir en familia".

Con la obtención de estos recursos, los proyectos avanzarán en sus etapas administrativas, incluyendo la firma de convenios, procesos de licitación y posterior ejecución de las obras, permitiendo concretar mejoras significativas en la calidad de vida de las vecinas y vecinos de distintos cerros de Valparaíso.

PURANOTICIA