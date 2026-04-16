Valparaíso moderniza trámite de licencias con plataforma digital de agendamiento

Un importante avance en materia de modernización digital de agendamiento de horas para obtener y renovar la licencia de conducir es lo que está impulsando el Municipio de Valparaíso con la puesta en marcha de un nuevo espacio de la web municipal para realizar este trámite.

Las personas podrán tomar horas, cancelar y reagendar atenciones de manera autónoma, según la disponibilidad existente, únicamente a través de la página www.municipalidaddevalparaiso. cl , accediendo al link “Agenda tu hora para licencias de conducir” y con su respectiva clave única.

Respecto de esta nueva modalidad, la alcaldesa Camila Nieto manifestó que “estamos dando un valioso paso en la modernización de un servicio que es tan relevante como el obtener tu licencia de conducir de una manera rápida, efectiva y otorgando así, una mejor experiencia para nuestras vecinas y vecinos. Además, las personas que no se manejen lo suficiente en el tema digital van a poder contar también con una orientación necesaria de parte de nuestros propios funcionarios y funcionarias municipales quienes van a estar disponibles para que se pueda realizar este trámite".

"Ésta era una de nuestras grandes demandas de la ciudadanía, que fue un compromiso de campaña y que el día de hoy, ya podemos decir que hemos avanzado notoriamente en disminuir los tiempos para obtener tu licencia de conducir en la comuna de Valparaíso", complementó la autoridad comunal.

Este sistema operará, en adelante, mediante la apertura semanal de agenda los días lunes a las 10:00 horas. De este modo, se habilitarán los cupos correspondientes a una semana completa, con una distancia de tres semanas respecto de la fecha de disponibilidad, organizando así la atención y facilitando el acceso.

Las personas que no cuenten con acceso digital, pueden dirigirse a la Plataforma de Atención Municipal de la Av. Argentina 864, donde recibirán la orientación necesaria para agendar correctamente su hora, a través del sitio web dispuesto para ello.

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