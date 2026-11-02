Valparaíso llevó sus destinos turísticos a la región Metropolitana para promocionar su oferta en la Feria VYVA 2026

La diversidad de destinos y atractivos turísticos de la región de Valparaíso se trasladaron el fin de semana a la región Metropolitana, para participar en la Feria Internacional de Turismo VYVA 2026, “Viajes y Vacaciones”, instancia de promoción turística más importante del país, realizada en el Parque Cuidad Empresarial de Huechuraba.

Durante el encuentro se dieron a conocer los principales atractivos, actividades, eventos, atractivos y gastronomía típica, a través del stand regional, en que participaron los destinos Valparaíso, Viña del Mar – Concón, Litoral Ritoque – Los Molles, Litoral de Los Poetas, y la Reserva de la Biosfera Parque Nacional La Campana. A ellos se sumó Rapa Nui, que también estuvo presente en un espacio propio, con toda su cultura ancestral, paisajes paradisíacos y el misterio de sus Moai.

Asimismo, la participación regional contó con la participación de municipios, empresarios y gremios, además de las comunas de Cartagena, El Tabo, El Quisco, Valparaíso, Viña del Mar, Olmué, Puchuncaví y Concón.

Respecto de esta importante promoción turística, la directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco, señaló que “hemos tenido una gran participación en la Feria Viva 2026, donde nuestra región estuvo presente con sus distintos destinos y atractivos turísticos, permitiendo reforzar que somos una región que cuenta con una destacada oferta programática y con una variada oferta de atractivos turísticos consolidados, los que se dieron a conocer a la gran cantidad de público que visitó nuestro estand”.

Es importante destacar que el éxito de la región en la Feria VYVA 2026 es el resultado de un importante trabajo público-privado, en el que participaron la Subsecretaría de Turismo y Sernatur, la Corporación Regional de Turismo, Asociaciones Gremiales, municipio y empresarios y emprendedores.

Por su parte, Sebastián Raby, gerente general de la Corporación Regional de Turismo, afirmó que “la participación en ferias y en eventos, además de cumplir con el rol de posicionar nuestra región, sus destinos, nuestro circuito, y nuestra oferta turística, es un momento en el que el ecosistema turístico de la región, empresarios, los municipios, Sernatur, la corporación, nos juntamos, disfrutamos y somos apasionados de mostrar lo mejor de nuestra región”.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, Patricio Veas, destacó que “Valparaíso como región tiene un inmenso atractivo turístico de cordillera a mar, tenemos playas, valles vitivinícolas, centros de esquí, buena gastronomía; y Valparaíso como comuna tiene lo más bello, ser un patrimonio de la humanidad que está en el continente”.

El año pasado, la Feria VYVA contó con más de 15 mil visitantes, cifra que se estima se incrementó en esta versión. Además, uno de los puntos más llamativos del estand regional, fueron juegos interactivos, entre ellos, “El Catador”, “Slot de Viajes”, “¿Quién quiere ser Turista?” y “Raspe Aventuras”, todos relacionados con la región, permitiendo a los participantes ganar distintos premios, desde material promocional a experiencias turísticas en nuestros destinos.

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