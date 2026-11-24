Una reunión técnica de trabajo sostuvo el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, con el director regional de Serviu Valparaíso, Víctor Reinoso, y equipos de ambas instituciones, con el objetivo de abordar una serie de materias prioritarias para la comuna y coordinar gestiones que permitan obtener resultados concretos durante 2027.

Entre los principales temas tratados estuvieron el proceso de reconstrucción, la ampliación Prat, la situación del Parque El Álamo y distintos proyectos de pavimentación que se encuentran pendientes de financiamiento o requieren avanzar en nuevas etapas técnicas.

El alcalde Estay señaló que "creo que vamos a tener un buen andar con Serviu, porque las necesidades que planteamos fueron de absoluta concordancia con las aspiraciones que tiene hoy día el organismo para mejorar también el servicio que presta a la comunidad. Tenemos un horizonte de aquí a un año para poder tener resultados concretos respecto de estas peticiones”.

Uno de los puntos abordados fue la cartera de proyectos de pavimentación que cuenta con antecedentes técnicos favorables, para los cuales el municipio busca financiamiento sectorial que permita avanzar hacia su ejecución. También se revisaron iniciativas de mejoramiento de movilidad y accesibilidad, junto con proyectos que requieren coordinación con Serviu para sus siguientes etapas.

Durante la reunión se planteó, además, la situación del Parque El Álamo, donde el municipio ha advertido dificultades en materias de mantención, principalmente en iluminación y riego, y la necesidad de fortalecer las coordinaciones para mejorar las condiciones de este espacio público.

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