Con una ceremonia celebrada en el Teatro Municipal de Viña del Mar, quedó oficialmente inaugurada la trigésimo octava edición del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, FICVIÑA 2026.

Durante seis jornadas, el certamen reunirá y celebrará al cine chileno, latinoamericano e internacional en distintos espacios culturales y públicos de la ciudad, con funciones y actividades gratuitas para que miles de personas de todas las edades puedan acercarse al cine.

La ceremonia fue encabezada por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, junto con la directora ejecutiva de FICVIÑA, Francisca Droppelmann, quienes destacaron que esta edición inicia el camino hacia la conmemoración de los 60 años del Festival que forma parte de la vocación cultural de la ciudad y la ha proyectado fuera de sus fronteras.

La alcaldesa Ripamonti destacó que “estamos muy emocionadas de celebrar una nueva versión del Festival de cine de Viña del Mar; vamos a tener algunas novedades, como la llegada por primera vez a la competencia de las animaciones, un subconjunto estético muy interesante que hace muchos años marca tendencia, así como también diferentes eventos en distintos espacios de la ciudad para promover el cine”.

La jefa comunal afirmó que “el FICVIÑA no es sólo mostrar películas a las personas, también es el espacio para el debate político, cultural y formar público en un trabajo que hemos hecho con algunas casas de estudio”.

Por su parte, la directora del Festival de Cine, Francisca Droppelmann, agregó que “es importante destacar la importancia de los cine clubes, desde donde nace el festival y a Aldo Francia; la competencia y la programación habla de eso, de esta observación de la calle, el territorio, la memoria, lo político, la familia y la identidad del cine latinoamericano”.

HOMENAJES

Fiel a su tradición, FICVIÑA reservó un espacio para reconocer a quienes contribuyen al desarrollo del cine nacional desde distintos oficios, que son esenciales para que las películas se realicen y los festivales puedan desarrollarse.

En esta ocasión se entregó una distinción a Eugenio López Arévalo, por su contribución a la actividad cinematográfica desde la producción y la gestión cultural.

Asimismo, con el “Paoa a la Trayectoria” se reconoció al académico, historiador del cine, investigador, periodista y ensayista chileno Jaime Córdova Ortega, en reconocimiento a su permanente labor de rescate, preservación y difusión del patrimonio cinematográfico.

PELÍCULA INAUGURAL

La película inaugural fue “La frontera”, de Ricardo Larraín, y fue presentada por Gabriela Larraín, hija del director.

Estrenada en 1991, es considerada una pieza clave de la cinematografía nacional por atreverse a mirar las huellas de la dictadura desde el exilio dentro del propio país.

El público pudo apreciarla en la versión restaurada en 4K por la Cineteca Nacional de Chile en 2021, a partir de los negativos originales repatriados desde Francia en 2018.

La programación completa de FICVIÑA 2026 está disponible en www.ficvina.cl.

FICVIÑA es organizado por la Municipalidad de Viña del Mar, en conjunto con la Universidad Viña del Mar, Duoc UC Viña del Mar y Espacio Cultural (Corporación Cultural de Viña del Mar), y es un proyecto financiado por el Fondo Audiovisual Convocatoria 2026 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

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