Con el objetivo de continuar fortaleciendo la infraestructura deportiva, la conectividad y la gestión medioambiental, el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso inauguró tres importantes proyectos para la comuna de Santo Domingo.

El gobernador Rodrigo Mundaca, junto al alcalde Fernando Rodríguez, encabezaron la entrega de estas iniciativas financiadas por el Gore, por una inversión de $516 millones, a través de la Circular 33 y del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL).

En primera instancia se realizó la ceremonia de entrega de las obras de mejoramiento del recinto deportivo Juan Vera Velásquez, para luego hacer entrega al municipio de un bus interprovincial y contenedores de residuos sólidos domiciliarios.

Mundaca señaló que “durante la gestión del alcalde Rodríguez hemos invertido en la comuna más de $8 mil millones en distintas obras, vía subtítulo 31, circular 33, adquisición de equipamiento. Estamos contentos de poder participar de esta inauguración del cierre perimetral de estas canchas deportivas da cuenta de nuestro compromiso con el deporte, la entrega de más de 3 mil contenedores domiciliarios, que también da cuenta de nuestro compromiso con el manejo integrado de los residuos sólidos domiciliarios, y por cierto este bus interprovincial con capacidad para 42 pasajeros, con accesibilidad universal, con baño incluido, fundamentalmente pensando que somos una región que tiene el índice de longevidad más alto del país”.

En materia deportiva, el proyecto de mejoramiento del complejo Juan Vera Velásquez, que contó con una inversión regional de $133.654.184, contempló la reparación del cierre perimetral y la construcción de un muro de contención por calle Las Higueras, además de la renovación integral de las dos canchas de tenis existentes, mediante la implementación de una superficie de asfalto con un sistema de revestimiento deportivo de cinco capas, permitiendo disponer de mejores espacios para la práctica de esta disciplina.

En tanto, con el propósito de fortalecer las capacidades de traslado del municipio en beneficio de la comunidad, se hizo entrega de un bus interprovincial con capacidad para 42 pasajeros, equipado con asientos semicama, sistema de acceso universal, aire acondicionado, calefacción, baño y pantallas, además de diversos sistemas de seguridad, entre ellos, sensores de aproximación y cambio de carril, proporcionando mejores condiciones de comodidad y seguridad para los usuarios.

Asimismo, en materia medioambiental, se concretó la entrega de tres contenedores de residuos sólidos domiciliarios, iniciativa orientada a fortalecer la gestión de residuos en la comuna, promoviendo la separación en origen y el reciclaje entre las familias de Santo Domingo. El proyecto considera la adquisición de un total de 3.327 contenedores, de los cuales 1.311 son contenedores de 120 litros para residuos generales, 1.008 contenedores de 80 litros para reciclar materiales de papel y cartón, y 1.008 contenedores de 80 litros para reciclar materiales como latas- tetrapak-botellas plásticas PET.

El alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez, agregó que “estamos muy contentos de haber inaugurado estas tres iniciativas con platas del Gobierno Regional. Agradecemos a nuestro gobernador y consejera regional por la aprobación de estos recursos de tres iniciativas que van de distintas índoles. Son tres iniciativas que sin duda cambian la vida de los habitantes de Santo Domingo”.

AMBULANCIAS EN SAN ANTONIO

Posteriormente, la máxima autoridad regional se trasladó hasta la comuna de San Antonio, donde hizo entrega oficial de tres ambulancias de intervención rápida tipo atención de emergencia avanzada (AEA) para el servicio de salud municipal. Esta iniciativa cuenta con una inversión de $419.416.231 por parte del Gobierno Regional a través de la circular 33.

Esta iniciativa permitirá modernizar la flota asistencial, fortalecer la infraestructura sanitaria de la atención primaria, reforzando directamente la operación territorial del Cesfam 30 de Marzo y la red de salud local.

El gobernador Mundaca indicó que “esta es la primera vez que entregamos tres ambulancias con esta tecnología para la atención primaria de salud para los barrios 30 de Marzo, Bellavista y sector rural de Cuncumén. Con esto estamos dotando de dignidad a la población que habita la comuna de San Antonio. Estas ambulancias nos permiten salvar vidas. Nosotros como Gobierno Regional a la fecha hemos entregado 23 ambulancias a los servicios de salud y es primera vez que entregamos ambulancias para el servicio municipal de salud”.

Por su parte, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, comentó que este proyecto “moderniza, da eficiencia y dignidad a los pacientes de nuestros centros de salud. Estas ambulancias vienen a reponer las que ya cumplieron su vida útil, vamos a hacer un proceso de mantención para ver si podemos recuperar parte de alguna de ellas para mejorar la dotación”.

Las unidades están acondicionadas como ambulancias AEA e incluyen monitores desfibriladores, bombas de aspiración, sistemas de oxigenoterapia y equipamiento especializado para el traslado de pacientes.

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