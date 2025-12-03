Valparaíso llevó a cabo 6 mil esterilizaciones gratuitas a perros y gatos durante el 2025

Un positivo balance del proceso de esterilizaciones gratuitas a perros y gatos con y sin dueño que se desarrollaron en todo Valparaíso en el transcurso de este año, realizó la alcaldesa Camila Nieto, iniciativa que se enmarca en la campaña #ValpoNosCuida.

Esto fue posible gracias a una inversión que alcanzó los $159 millones- $66 millones del Municipio y $93 millones de la Subdere. De esta manera, se llevó a cabo este amplio programa, cuyo objetivo fue promover la tenencia responsable de mascotas, mejorar la salud pública y fortalecer el bienestar animal.

"Vamos a cumplir nuestro primer año de gestión y estamos haciendo balances respecto de los compromisos que asumimos en campaña con la comunidad. Uno de ellos, es el bienestar animal, en lo relativo al chipeo, esterilizaciones y vacunas. Los resultados son positivos, pues si pensamos que el 2024 se hicieron 1.500 esterilizaciones y hoy estamos cerrando en 6 mil, eso demuestra el compromiso que tenemos con el bienestar animal, sobre todo, con disminuir la brecha de un problema que no sólo se produce con el abandono, sino que también, por la irresponsabilidad de quienes deberían cuidar a los animales”, expresó la jefa comunal.

Por su parte, Nicolás Vallejos, jefe regional de la Subdere, precisó que la entidad “aporta casi $94 millones, que corresponden a la mitad de las esterilizaciones que se lograron, lo que nos pone muy contentos, porque con este aporte y el municipal, se pudo hacer una esterilización más completa que abarcó muchos sectores de la ciudad”.

En tanto, los más agradecidos de los operativos de vacunación y chipeo fueron los vecinos de Valparaíso. Uno de ellos, Ángel Araujo, quien llevó a su perrito Rucio, dijo que "es una buena iniciativa para la comunidad que lo hagan acá. Es una buena obra para aquellos perros que no tienen cómo costearse estos beneficios”.

PROCESO DE ESTERILIZACIÓN

La Municipalidad de Valparaíso implementó operativos de esterilización en diversos cerros, los que fueron cubiertos de dos maneras: primero, con médicos veterinarios municipales en la Clínica Veterinaria Móvil Municipal, quienes, hasta octubre de este año, realizaron esterilizaciones con fondos municipales.

Y segundo, a través de Goodfellas, empresa veterinaria adjudicada para realizar el resto de los operativos y que contó con un equipo de médicos veterinarios prestadores de servicio, quienes se establecieron en distintas juntas de vecinos y clubes deportivos para realizar de manera adecuada este tipo de intervenciones.

Durante este proceso se priorizaron sectores con mayor necesidad social y alta presencia de animales sin supervisión, por lo que las intervenciones incluyeron esterilización y microchip de identificación, además de la entrega de todas las orientaciones necesarias para el debido cuidado de las mascotas.

Cabe destacar que los operativos se lograron gracias al desarrollo de un trabajo colaborativo entre las Oficinas Municipales de Zona (OMZ) y las Delegaciones de Placilla de Peñuelas y Laguna Verde.

PURANOTICIA