Valparaíso licita obras para reforzar estructura del histórico edificio Nasro Maluk

La Municipalidad de Valparaíso abrió el proceso de licitación para ejecutar las “Obras de Refuerzo Estructural del Edificio Nasro Maluk”, inmueble patrimonial ubicado en calle Serrano N°320, en pleno Barrio Puerto de la comuna.

La iniciativa contempla una inversión municipal de $30 millones y considera trabajos orientados principalmente a reforzar el muro de fachada y disminuir su vulnerabilidad frente a empujes laterales, mediante la incorporación de estructuras metálicas y elementos de contención.

La intervención resulta especialmente relevante debido al estado actual del edificio, que presenta daños y pérdida de elementos interiores que contribuían a la estabilidad de sus muros, producto de un proceso acumulativo asociado a la exposición prolongada a precipitaciones y humedad, junto con el deterioro previo de componentes constructivos y estructurales.

Frente a esta condición, se requiere ejecutar con urgencia obras de estabilización en la esquina e instalar mallas de protección para contener eventuales desprendimientos de ladrillos y resguardar a los peatones.

Para ello, el Área de Patrimonio en Riesgo diseñó una intervención de emergencia que contempla una estructura metálica anexa al muro de fachada, destinada a mantener el vínculo entre los muros perpendiculares y disminuir su vulnerabilidad frente a empujes laterales. Las obras buscan reducir el riesgo asociado a la fachada hacia calle Serrano y cuentan con autorización del Consejo de Monumentos Nacionales.

En palabras de la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, "estamos dando un nuevo paso concreto para recuperar el edificio Nasro Maluk y avanzar en la construcción del futuro Centro de Oficios Patrimoniales, una iniciativa que es parte del Plan Piloto Barrio Puerto y que busca devolverle vida a este sector tan importante de nuestra ciudad. Sabemos que la recuperación patrimonial es un proceso de largo aliento, que requiere avanzar por etapas y articular distintos esfuerzos y recursos, por eso valoramos cada paso que nos permite pasar de los proyectos a las obras concretas. Hoy estamos avanzando en proteger este edificio, pero también estamos construyendo las condiciones para que el futuro Centro de Oficios Patrimoniales pueda convertirse en una realidad y en un nuevo aporte municipal para la recuperación de Barrio Puerto”.

El edificio Nasro Maluk forma parte del proyecto del futuro Centro de Oficios Patrimoniales, una de las iniciativas que integran el Plan Piloto Barrio Puerto. La ejecución de estas obras permitirá avanzar progresivamente en la recuperación del inmueble y generar mejores condiciones para las siguientes etapas de este proyecto estratégico para el sector.

“Esta licitación marca un paso en el avance del futuro Centro de Oficios Patrimoniales, uno de los 13 proyectos de infraestructura del Plan Piloto Barrio Puerto del Sitio Patrimonio Mundial. Este proyecto ha ido avanzando por etapas: primero con la estrategia metodológica desarrollada por la Corporación, con fondos del Centro Nacional de Sitios del Patrimonio Mundial, que ha permitido tener un modelo de gestión y avanzar en un buen diseño; luego con la compra de terrenos colindantes realizada por SUBDERE a través del programa Revive Barrios; y hoy con esta nueva licitación de obras de emergencia, vamos consolidando un camino que va generando una coherencia metodológica en ruta críticas de proyectos que son de largo aliento, pero que hemos ido dando pasos sustanciales", destacó Macarena Carroza, directora ejecutiva de la Corporación Sitio Patrimonio Mundial.

La licitación se encuentra actualmente publicada y contempla el 22 de septiembre como fecha de cierre para la recepción de ofertas. Una vez adjudicadas y realizada la entrega de terreno, las obras tendrán un plazo máximo de ejecución de 60 días corridos.

PURANOTICIA