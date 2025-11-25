Valparaíso lanza nueva licitación para reparar daños estructurales en el Paseo Dimalow

La Municipalidad de Valparaíso publicó un nuevo llamado a licitación pública para ejecutar el proyecto de reparación de las obras de emergencia en Paseo Dimalow, intervención que busca dar respuesta a daños estructurales detectados en uno de los paseos más emblemáticos del tradicional cerro Alegre de la comuna.

El proyecto, financiado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR-FRIL), considera una inversión total de $191.904.966 y actualmente cuenta con autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, dado que el lugar se encuentra en la zona de amortiguamiento del Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso.

Esta iniciativa tiene por objetivo implementar obras de mitigación urgentes para asegurar la continuidad del tránsito peatonal del paseo, proteger la infraestructura existente y resguardar el valor patrimonial del sector.

En concreto, el proyecto contempla la reparación y reposición de elementos estructurales deteriorados, manteniendo el diseño y la materialidad original del Paseo Dimalow. Se intervendrán aproximadamente 250 metros lineales, con trabajos que incluyen conservación de pasamanos y estructuras metálicas de escaleras (retiro de óxido, lijado y reparación), cambio de barandas de madera en mal estado, retiro y reposición de escalones en mal estado, pintado de pasamanos y barandas, ejecución y suministro de pilares y vigas y mejoramiento del puente de acceso por Paseo Dimalow, entre otros.

Las obras se ejecutarán en dos fases, a fin de mantener la circulación de transeúntes y el funcionamiento del ascensor Reina Victoria, cuyo acceso superior conecta directamente con el paseo. En cuanto al proyecto, éste proyecta su ejecución en 180 días corridos, contados desde el acta de entrega de terreno.

Para la alcaldesa Camila Nieto, “este nuevo llamado es clave para avanzar en trabajos que no se pueden seguir postergando, por lo que esperamos contar con la participación de empresas interesadas, porque estas obras son fundamentales para prevenir riesgos y asegurar el buen uso de un espacio muy concurrido y transitado por la comunidad. Se trata de reparaciones indispensables para mantener la seguridad y resguardar la condición patrimonial del Paseo Dimalow”.

La municipalidad invitó a las empresas del rubro a revisar la documentación y bases disponibles en mercadopublico.cl, donde ya se encuentra publicado el llamado del proyecto que beneficiará a más de 10.000 residentes del Cerro Alegre y sus alrededores, además de los numerosos visitantes que recorren diariamente este sector de alto valor arquitectónico y cultural. El proceso de recepción de ofertas estará abierto hasta el miércoles 03 de diciembre a las 16:00 horas, por lo que el municipio reiteró la importancia de contar con oferentes, especialmente tras quedar inadmisible el llamado anterior y considerando la necesidad de avanzar con prontitud en la intervención.

