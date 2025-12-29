Valparaíso invita a recuperar sus espacios públicos con fiesta de Año Nuevo de tres días

Entre el 29 y el 31 de diciembre, Valparaíso se transformará en un gran escenario al aire libre para recibir el Año Nuevo, con una celebración que se extenderá por tres días y que invita a vecinos y turistas a reencontrarse con la ciudad a través de las luces, la música en vivo, la gastronomía y el emprendimiento local, a través de una programación pensada en recorrer y disfrutar sus espacios públicos más emblemáticos.

La plaza Aníbal Pinto será uno de los principales puntos de atracción, con un recorrido inmersivo que permitirá pasear entre letras volumétricas, un muro de los deseos y un túnel de luces, además de intervenciones de mapping e iluminación especial en edificios patrimoniales, dando forma a un circuito visual que mantendrá encendida la noche porteña.

Pero esto no queda solo ahí, puesto que una feria de emprendedores en calle Cochrane, donde el talento local tendrá un espacio para ofrecer su trabajo, mientras que la plaza Echaurren tendrá una atmósfera festiva y relajada con DJ en vivo y foodtrucks. A su vez, el Mercado Puerto se consolidará como un punto de encuentro permanente para disfrutar durante todo el día del sabor porteño y de la tradición gastronómica que distingue a Valparaíso.

Sobre esta parrilla programática, la alcaldesa Camila Nieto enfatizó en que “queremos que Valparaíso vuelva a encontrarse en sus espacios públicos, con una celebración diversa, abierta y familiar que, además, recupera el valor patrimonial del Barrio Puerto, activándolo con luz, música y vida, generando oportunidades reales para nuestros emprendedores, que son parte fundamental de la identidad porteña. Es una invitación a despedir el año y recibir el nuevo con alegría, sentido de comunidad y respeto por nuestra ciudad”.

Como es tradición, la música en vivo tendrá su epicentro en “El Gran Escenario” de plaza Sotomayor, que reunirá una variada parrilla artística para animar las jornadas previas al cambio de año. El 30 de diciembre se presentarán Alanys Lagos, Las Combos Vienen, Los Charros de Lumaco y DJ Frans; mientras que el 31 de diciembre el escenario recibirá a Dionisio y su Cumbia, Jordan y Tú, Paula Rivas, nuevamente DJ Frans, y Los Viking´s 5 a cargo del cierre musical que le dirá hola al 2026.

PURANOTICIA