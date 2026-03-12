Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Aviones F-16 sobrevolarán 9 comunas de la región de Valparaíso con motivo del 96º aniversario de la creación de la FACh

Aviones F-16 sobrevolarán 9 comunas de la región de Valparaíso con motivo del 96º aniversario de la creación de la FACh

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Las aeronaves podrán ser vistas a baja altura en las comunas de Olmué, Quillota, Quintero, Concón, Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana y San Antonio este viernes 13 de marzo desde las 11:30 horas y el lunes 16 de marzo a las 11:45 horas.

Aviones F-16 sobrevolarán 9 comunas de la región de Valparaíso con motivo del 96º aniversario de la creación de la FACh
Jueves 12 de marzo de 2026 19:39
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

En el marco de las actividades del Mes del Aire y el Espacio, con motivo del 96º aniversario de la creación de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), que se celebrará el sábado 21 de marzo, aeronaves F-16 de la institución sobrevolarán algunas comunas de la región de Valparaíso.

Las aeronaves podrán ser vistas a baja altura en las comunas de Olmué, Quillota, Quintero, Concón, Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana y San Antonio este viernes 13 de marzo desde las 11:30 horas y el lunes 16 de marzo a las 11:45 horas.

La institución indicó que "deseamos extender una cordial invitación para que las vecinas y vecinos nos acompañen desde sus comunas para presenciar el paso de los aviones y de esta manera conmemorar un nuevo aniversario institucional".

(Imágenes: FACh)

PURANOTICIA

Cargar comentarios