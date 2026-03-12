Ministra de la Mujer puso el foco en reconstrucción y empleo durante visita a mujeres del campamento Manuel Bustos de Viña

En su primera actividad oficial en regiones, la nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, se reunió con cerca de 30 mujeres pertenecientes a distintos comités del campamento Manuel Bustos, en la parte alta de Viña del Mar, para abordar dos temas clave tras la catástrofe de 2024: la reconstrucción y la empleabilidad.

Durante el encuentro, realizado en uno de los sectores más afectados por el megaincendio de 2024 que impactó a Viña del Mar y Quilpué, la secretaria de Estado destacó que revertir el desempleo será una de las prioridades del Gobierno.

“Tenemos cifras de desempleo que son récord en los últimos 15 años. Por lo mismo, queremos abordar esta situación e impulsar no solamente el emprendimiento, sino también el empleo formal”, señaló, agregando que su cartera "tendrá un rol de conexión interministerial con otras, como por ejemplo con Trabajo, en materia de empleo, y también junto al ministro Poduje, en materia de reconstrucción”.

En la instancia, además, la autoridad sostuvo una reunión con el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, para abordar los apoyos necesarios en el proceso de reconstrucción tras el megaincendio, especialmente para mujeres jefas de hogar, muchas de ellas directamente afectadas por la catástrofe de hace dos años.

“Este es un campamento emblemático que tuvo efectos graves en 2024, y estas mujeres son verdaderas heroínas. Lo fueron en el estallido social, en la pandemia y también ahora, porque han mantenido viva esta olla común y sus redes comunitarias”, afirmó la máxima autoridad de Gobierno en la región.

Asimismo, el delegado Millones recalcó que el proceso de reconstrucción debe ir acompañado de oportunidades laborales para las vecinas del sector. “Sabemos que la reconstrucción es clave, pero también debe ir de la mano de entregar herramientas a las mujeres para enfrentar de mejor manera la situación de desempleo, porque con ello pueden enfrentar una realidad familiar que muchas veces es bastante compleja”, concluyó el representante del Presidente Kast.

