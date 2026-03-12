Hospital Fricke de Viña del Mar habilita primera unidad de almacenamiento transitorio de tejidos en la región de Valparaíso

El Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar habilitó la primera Unidad de Almacenamiento Transitorio de Tejidos de la región de Valparaíso, cuya misión será fortalecer la generación y conservación de tejidos humanos destinados a apoyar tratamientos de pacientes con quemaduras graves, entre otras patologías.

El proyecto surgió a partir de la necesidad detectada tras el megaincendio de Viña del Mar en febrero de 2024, que evidenció la importancia de contar con capacidades locales para fortalecer la disponibilidad de tejidos para los pacientes.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, indicó que “esta es una experiencia que en otros países funciona perfectamente y me alegro mucho que los hospitales públicos de Chile, con su servicio de salud, impulsen esta iniciativa. Hay mucha gente que ha tenido una desgracia, se ha hecho algún tipo de quemadura, y cuesta mucho recuperar la piel, la movilidad, especialmente en las extremidades. Entonces, me pone muy feliz apoyar esta iniciativa. Ojalá podamos tenerla en todos los hospitales del país".

La procura de los tejidos se realiza gracias a un convenio entre el Gobierno Regional de Valparaíso, la Clínica RedSalud Valparaíso, el Hospital Dr. Gustavo Fricke y el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca, en el marco del Programa de Recuperación de Salud para Pacientes en Lista de Espera No GES, iniciativa que ha permitido la realización de abdominoplastías a pacientes que se encontraban en lista de espera.

De acuerdo con la directora del SSVQP, Andrea Quiero, “este proyecto nace con una iniciativa distinta que apuntó a resolver problemas en población femenina, que son abdominoplastías, que nos permitieron contar con una cantidad de mujeres donantes de tejido que estuvieron resueltas a asumir esa condición de donar parte de su tejido. Y con ello pudimos dar inicio a un proyecto que nos va a permitir contar con un centro de procura en el Hospital Gustavo Fricke. Empezamos desde diciembre del año pasado con las cirugías de abdomen, pero a partir de enero pudimos iniciar ya las primeras procuras de piel, con un equipo capacitado, tanto en nuestro servicio en el hospital como también en la red privada".

La iniciativa comenzó a operar el 27 de enero de 2026 y a la fecha ya se han realizado cinco procesos de procura de tejidos de manera exitosa. La habilitación de los espacios destinados a esta unidad incluye equipamiento especializado, como un refrigerador de grado médico que mantiene temperaturas entre 2°C y 8°C y un ultracongelador que alcanza los -86°C, lo que permite optimizar las condiciones de preservación de los tejidos antes de su traslado para procesamiento al Banco Nacional de Tejidos.

DONACIÓN Y DESTINO

El proceso de procura comienza con la selección y evaluación de potenciales donantes, quienes deben cumplir criterios clínicos y aceptar voluntariamente la donación. Posteriormente, se realiza la extracción del tejido, el cual es sometido a un proceso que incluye lavado, cultivo, desgrasado y preservación con soluciones antibióticas.

Luego, el material es trasladado al Hospital Dr. Gustavo Fricke, donde permanece en almacenamiento transitorio antes de ser enviado al Banco Nacional de Tejidos, institución responsable de su procesamiento y posterior distribución a centros de salud de todo el país.

Una vez procesados, estos tejidos pueden mantenerse almacenados por hasta cinco años, a la espera de ser utilizados en intervenciones que permitan mejorar la recuperación de pacientes con lesiones complejas.

El director del Hospital Dr. Gustavo Fricke, Juan Carlos Gac, comentó que "estamos inaugurando formalmente una instalación de almacenamiento transitorio de tejidos. Esto nos permite recopilar, resguardar, y poner a disposición, en este caso, del Banco Nacional de Tejidos, piel, en esta primera etapa, que nos permita donar a una intervención quirúrgica que pueda requerirla”.

El Banco Nacional de Tejidos es la institución encargada de procesar tejidos provenientes de donantes vivos o fallecidos, los cuales son obtenidos en distintos establecimientos de salud del país que cuentan con programas de generación de tejidos.

PURANOTICIA