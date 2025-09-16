Valparaíso intensificará labores en materia de salud y limpieza durante las Fiestas Patrias

Ad portas de las Fiestas Patrias, el Municipio de Valparaíso se encuentra redoblando sus esfuerzos en distintas materias, a fin de que éstas se vivan con una completa tranquilidad y orden, tanto en los lugares de festejos como en toda la ciudad.

En cuanto al aseo, se contará con tres turnos diarios, de 60 personas cada uno más unos 30 camiones recolectando los desechos domiciliarios de la comuna. Otros 120 trabajadores, con maquinaria, estarán emplazados sólo en el Parque Alejo Barrios.

En relación a la salud municipal, habrá un refuerzo de todos los servicios primarios de urgencia (SAPU), disponiendo de cuatro centros de salud con atención continua las 24 horas: SAPU Quebrada Verde, SAPU Placeres, SAPU Placilla y el Servicio de Urgencia Rural (SUR) de Laguna Verde, los que operarán desde el mediodía del miércoles 17 hasta las 08:00 horas del lunes 22 de septiembre. Además, los SAPU Marcelo Mena, Reina Isabel II y Rodelillo, contarán con horario extendido, el miércoles 17 atenderán entre las 12:00 y las 00:00 horas, y los días 18, 19, 20 y 21, entre las 08:00 y las 00:00 horas.

La alcaldesa Camila Nieto puntualizó en que con esto “buscamos que las y los porteños, así como quienes nos visitan, disfruten estas Fiestas Patrias con seguridad, limpieza, orden y acceso a atención oportuna. Por ello, hemos desplegado un esfuerzo coordinado en distintas áreas del municipio para asegurar un entorno adecuado y con servicios funcionando correctamente durante todos estos días de celebración”.

Se recuerda a la comunidad que los servicios mencionados anteriormente están destinados a atenciones de mediana gravedad, por lo que ante emergencias mayores se debe acudir al Hospital Carlos Van Buren o al SAR de Avenida Colón.

En tanto, el Cementerio N°3 de Playa Ancha funcionará con su horario habitual de 08:30 a 17:00 horas durante todos los días festivos.

PURANOTICIA