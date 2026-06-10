Valparaíso inicia nuevo ciclo de esterilizaciones gratuitas y proyectan 6 mil intervenciones

Un importante avance en materia de tenencia responsable de mascotas es el que está desarrollando Valparaíso, gracias a la ejecución de un nuevo ciclo de esterilizaciones gratuitas para perros y gatos, financiados 100% con recursos municipales y que serán realizados por la clínica veterinaria móvil.

El vamos, lo dio la alcaldesa Camila Nieto en la sede Club Deportivo La Aurora de Chile, en el cerro Playa Ancha, lugar donde se congregaron una decena de vecinas y vecinos con sus respectivas mascotas para acceder a estas intervenciones.

"Hemos comenzado estas esterilizaciones con financiamiento municipal, equipos e insumos propios, a través de nuestra clínica veterinaria móvil, la que nos permite llegar a todos los lugares de Valparaíso. Estamos proyectando dos ciclos de esterilizaciones, alcanzando alrededor de 500, las que se van a acoplar, y espero que así sea, con la adjudicación de fondos y financiamiento de la Subdere. De esta manera, esperamos llegar, al igual que el año pasado, a más de 6.000 esterilizaciones. Ya presentamos el proyecto y estamos a la espera de adjudicarnos esta iniciativa y su financiamiento, de manera de ejecutar estas esterilizaciones en los cerros de Valparaíso”, sostuvo la jefa comunal porteña.

De igual forma, precisó que “tuvimos una brecha bien importante por la ausencia de esterilizaciones constantes y masivas durante bastantes años en nuestra ciudad. Debido a ello, la situación en que se encuentran gatos y perros es bastante compleja, por lo que el llamado es a que la comunidad se reúna con sus respectivas unidades vecinales y juntas de vecinos. Como municipio, nos contactamos a través de ellas y con las delegaciones territoriales que tenemos en los cerros, y de esa manera, vamos esterilizando en distintos sectores”.

Cabe precisar que, en este primer período, se realizarán 16 operativos, distribuidos por cada Oficina Municipal de Zona (OMZ) y uno por cada Delegación Territorial, Placilla de Peñuelas y Laguna Verde. En cada jornada, se esterilizarán a 15 animales, entre perros y gatos, totalizando 240 intervenciones, durante los meses de junio y julio, finalizando la primera semana de agosto. Posteriormente, se iniciará un segundo ciclo, totalizando así, 480 esterilizaciones.

Quienes más destacaron la importancia de estos operativos fueron los vecinos del sector. Así lo expresó Ana María Ardiles, presidenta de la junta de vecinos El Libertador Simón Bolívar, quien agradeció "profundamente esta iniciativa de parte de la Municipalidad de Valparaíso, en representación de nuestra querida alcaldesa, pues esto no sólo es un beneficio para los animales, sino que también, un bienestar para toda la comunidad. Además, propende a una tenencia responsable de las mascotas y ayuda a controlar el crecimiento poblacional de los animalitos”.

Respecto de los cuidados previos y posteriores a estas intervenciones quirúrgicas, Ariel Navarrete, médico veterinario y coordinador del Programa de Tenencia Responsable del municipio porteño, explicó que “para que perros y gatos sean operados en el programa municipal de esterilización, deben cumplir con ayuno previo, estar sanos, deben ser mayores a cuatro meses y menores de siete años. Las hembras no deben estar en celo. Además, razas braquicéfalas no pueden ser operadas por este programa. Tras la cirugía, los animales deben guardar reposo, tomar medicamentos, mantener la herida limpia y permanecer dentro del hogar los primeros días”.

PURANOTICIA