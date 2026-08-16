Ataque con arma blanca en plena vía pública deja a un hombre con lesiones graves en Quintero

Un confuso incidente se registró en el sector de Loncura, en la comuna de Quintero, donde un hombre terminó con lesiones graves tras ser atacado con un arma blanca.

Ante esta situación, una pareja fue detenida y posteriormente formalizada, quienes son los sindicados de presuntamente haber cometido el ataque, identificados con las iniciales A.S.A.A. el hombre, y D.M.C. la mujer.

El hecho ocurrió específicamente en la intersección de avenida Las Brisas con calle Las Arenas, donde la víctima protagonizó una discusión con los otros dos sujetos.

Posteriormente, de acuerdo a los antecedentes expuestos en la formalización, los dos victimarios le habrían propinado al hombre tres puñaladas, lo que lo dejó con lesiones calificadas como graves.

PURANOTICIA