Fatal accidente en Ruta 68 mantiene tránsito lento en dirección a Santiago

Un fatal accidente de tránsito se registró durante la tarde de este sábado en la Ruta 68, en la región de Valparaíso, a la altura del kilómetro 73,7 de la carretera, en dirección a la Región Metropolitana.

De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío, la colisión dejó a una persona fallecida, y una segunda con lesiones de carácter grave, quien fue trasladado hasta un centro asistencial con riesgo vital.

En el lugar se encuentran trabajando personal de Carabineros, Bomberos y de seguridad vial, mientras que desde la autopista detallaron que se mantiene tránsito lento en dirección a la Región Metropolitana, pero completamente habilitado para vehículos.

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