Confuso incidente al interior de Tren Limache-Puerto deja a un pasajero herido con un arma blanca

Un confuso incidente se registró durante la noche de este sábado, alrededor de las 20:55 horas, al interior del tren que acababa de salir desde Estación Puerto. Un sujeto habría comenzado a circular por el carro, molestando a un pasajero. Además, procedió revisar los objetos de una cartera, aparentemente robada con anterioridad. Mientras manipulaba estos objetos, extrajo un cuchillo y el pasajero intentó arrebatárselo, resultando con una herida cortante en el pulgar de su mano izquierda.

Tras esta situación, fue aplicado el freno de emergencia y el tren XT 01 quedó detenido en la vía 1, antes de ingresar a la estación Bellavista. El delincuente tomó el martillo de emergencia del tren, golpeó una de las ventanas hasta romperla y saltó a la vía para escapar, luego, por Avenida Errázuriz.

El hecho activó de inmediato el protocolo de seguridad, concurriendo al lugar personal de EFE, Carabineros y Samu, alertados desde el Centro de Control de Tráfico tras la información emitida por la maquinista.

El personal de salud prestó los primeros auxilios al pasajero lesionado en el lugar, constatando que, afortunadamente, no se trataba de una herida de gravedad, por lo cual pudo seguir el viaje por sus propios medios para dirigirse a su mutual de seguridad.

Una vez liberado el tren pudo continuar viaje hasta la Estación Bellavista, donde los pasajeros fueron evacuados para continuar su viaje en el tren siguiente.

A raíz de los hechos, EFE Valparaíso emitió un comunicado, donde aseguró que "condena categóricamente este lamentable suceso ocasionado por un delincuente que ingresó irregularmente al servicio en Estación Puerto, provocando daño a un pasajero y alterando el viaje de los usuarios de ese servicio. Por esta razón, el equipo jurídico presentará las acciones legales correspondientes y cuenta con los registros de las cámaras con el fin de lograr la identificación del sujeto".

Respecto a los daños al material rodante, EFE informó que la reparación de la ventana implicará dejar el tren fuera de circulación mientras se realizan el cambio de vidrio y las reparaciones.

PURANOTICIA