Valparaíso inicia estudio para actualizar normas urbanas del Sitio Patrimonio Mundial y potenciar su repoblamiento

Con la adjudicación a la UTP compuesta por las consultoras “Ámbito” y “Nomade”, comenzó oficialmente el estudio para la elaboración del anteproyecto de enmienda aplicable a la zona típica donde se emplaza el Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso y su zona de amortiguamiento, iniciativa que busca actualizar y fortalecer las normas urbanísticas que regularán las intervenciones dentro de dicha área, incentivando su repoblamiento y su orden urbano.

La iniciativa se desarrolla en el marco del convenio de colaboración entre la Corporación y la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), con Asesoría Urbana, de la Municipalidad de Valparaíso, instituciones que trabajaron conjuntamente para elaborar las bases técnicas que orientarán el estudio.

Este proyecto es parte del Lineamiento de Normativa del Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial y tiene como objetivo revisar, ajustar y fortalecer las herramientas normativas que regulan las intervenciones dentro del área protegida, contribuyendo a una mejor conservación de los atributos que sustentan el Valor Universal Excepcional reconocido por UNESCO, desde una visión contemporánea que viabilice la compatibilidad de la conservación del área histórica de la ciudad puerto de Valparaíso con repoblar, dinamizar y rehabilitar la centralidad histórica del puerto.

"Nuestro desafío es contar con reglas claras y modernas que nos permitan cuidar aquello que hace único a Valparaíso, al mismo tiempo que impulsamos su recuperación, su repoblamiento y su desarrollo. Este estudio representa un paso muy importante porque nos permitirá armonizar la normativa existente, entregar mayor certeza jurídica a vecinos, propietarios e inversionistas, y avanzar en la implementación de nuestro Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial", señaló la alcaldesa Camila Nieto.

De igual forma, sostuvo que "queremos que el área histórica vuelva a ser un lugar donde las personas quieran vivir, emprender y desarrollar sus proyectos de vida, siempre resguardando el Valor Universal Excepcional que distingue a Valparaíso ante el mundo. Además, este proceso incorpora participación ciudadana desde sus etapas iniciales, porque estamos convencidos de que el futuro de nuestro patrimonio debe construirse junto a quienes lo habitan y le dan vida todos los días".

La contraparte técnica se compone de un equipo de profesionales de la Corporación Sitio de Patrimonio Mundial, Secpla de la Municipalidad de Valparaíso, Centro Nacionalde Sitios de Patrimonio Mundial y Subsecretaría del Patrimonio Cultural, conformando un equipo interinstitucional que acompañará el desarrollo del estudio.

El estudio contempla un amplio proceso de levantamiento de información, análisis técnico y participación ciudadana temprana, incorporando instancias de trabajo con residentes, organizaciones sociales, actores públicos, privados, especialistas y diversos sectores vinculados al Sitio Patrimonio Mundial.

Además de la elaboración de los antecedentes técnicos, la iniciativa considera un componente de comunicación estratégica y educación patrimonial orientado a acercar el contenido del estudio a la ciudadanía, facilitando la comprensión de los alcances de la normativa urbana y su impacto en el desarrollo sustentable del Sitio.

Por su parte, el subsecretario de Patrimonio Cultural y vicepresidente de la Corporación, Emilio de la Cerda, destacó que “el estudio de anteproyecto de enmienda para el Sitio Patrimonio, busca armonizar la protección del patrimonio cultural con el desarrollo urbano de la ciudad. Nuestra convicción como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio es que el desarrollo local y la producción del patrimonio no son ámbitos incompatibles. Por el contrario, el patrimonio es parte del desarrollo integral de una ciudad y de sus diferentes componentes".

"El trabajo que realizamos con la corporación busca justamente plantear una vía de desarrollo y de recuperación del barrio puerto en base a la convergencia de distintos actores. Este fondo, que fue adjudicado por concurso a la corporación, se inscribe justamente en las dinámicas que UNESCO ha recomendado de armonización de instrumentos de planificación territorial con las áreas de protección patrimonial. Eso se recoge en recomendaciones metodológicas como la de los paisajes urbanos históricos de UNESCO del 2011 y es eso lo que queremos encarnar para recuperar el Barrio Puerto de Valparaíso", agregó.

Una vez concluido el estudio, sus resultados serán entregados a la Asesoría Urbana de la Municipalidad de Valparaíso, unidad encargada de evaluar los antecedentes y continuar con la tramitación administrativa correspondiente para la elaboración de la enmienda normativa, la cual deberá contar con la aprobación por parte del Concejo Municipal.

“Mirando a los 500 años de nuestra ciudad, este anteproyecto de Enmienda permite contar con un insumo importantísimo para el casco histórico de la ciudad puerto de Valparaíso, ya que entregará una certeza jurídica que orientará la intervención en un Sitio del Patrimonio del siglo XXI, conservándolo para las próximas generaciones”, subrayó Macarena Carroza, directora ejecutiva de la Corporación Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso.

De esta manera, el proyecto constituye un paso fundamental para fortalecer la gobernanza y la protección del Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso, avanzando hacia una normativa más acorde a los desafíos actuales de conservación y contribuyendo a proyectar el área histórica de la ciudad hacia las próximas décadas bajo criterios de sostenibilidad, participación y resguardo patrimonial.

PURANOTICIA