Valparaíso incorpora 14 camiones recolectores para reforzar el servicio de aseo comunal

Valparaíso incorporó un total de 14 camiones recolectores de última generación, destinados a reforzar y modernizar el servicio de aseo comunal.

Según destacó el Municipio porteño, esta nueva flota permitirá optimizar los recorridos, agilizar los tiempos de recolección y ampliar la cobertura en los cerros, aportando directamente a una ciudad más limpia, ordenada y segura.

El contrato de arriendo con la empresa Pesco tendrá una duración de dos años e implica una inversión cercana a los $2.700 millones –doblando el monto en relación al año pasado–, lo que se traducirá en la puesta en marcha de esta flota cero kilómetros, de alta gama y con tecnología acorde a las necesidades de la ciudad puerto.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, valoró la medida manifestando que estos camiones “tienen la calidad y la tecnología que nos permita proteger a nuestros funcionarios, pero también entregar un buen servicio de recolección”.

Asimismo, pidió a la comunidad que "nos ayuden a cuidar la ciudad, estamos poniendo mucho esfuerzo en limpiarla, en tener camiones de recolección. Ahora la tarea es que ustedes también sean responsables con la basura que producen, la dejen lo más cercana al tiempo donde pasa el camión y traten bien a nuestros operarios”.

La incorporación de esta flota representa, además, un avance en la modernización de los servicios municipales, permitiendo mejorar las condiciones operativas del sistema de recolección y responder de manera más eficiente a su demanda diaria.

PURANOTICIA