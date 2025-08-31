Valparaíso: Incendio en vivienda de cerro Yungay provoca corte de energía

El humo que cubrió parte de Valparaíso alertó a la comunidad sobre un incendio que afecta al Cerro Yungay y que mantiene una vivienda completamente en llamas durante la tarde de este domingo.

La emergencia se desarrolló en la intersección de Miguel Ángel con Almagro, punto donde además se registró un corte de energía eléctrica que afecta al sector de Plaza Bismarck.

Según lo informado en terreno, “el humo se ve desde distintos puntos de la ciudad-puerto”, lo que reflejaba la magnitud del siniestro.

Al menos siete unidades del Cuerpo de Bomberos trabajaron en la zona para controlar el fuego y evitar que se expandiera a otras casas del cerro.

PURANOTICIA