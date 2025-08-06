Valparaíso inaugura estación de salud en el ascensor Polanco: entregará diferentes prestaciones a la comunidad

Con el tradicional corte de cinta, la alcaldesa Camila Nieto y la Subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, pusieron en marcha el funcionamiento de la Estación de Salud Municipal Molino - Polanco.

Esta iniciativa de la salud porteña, permitirá dar uso al espacio del ascensor Polanco que se encuentra inactivo, entregando diferentes prestaciones de salud a la comunidad del sector.

De esta forma, se realizarán procedimientos de vacunación, y también contará con un espacio para trámites administrativos de salud, como entrega de información e inscripción en los CESFAM de la comuna para vecinos y vecinas que así lo deseen. Además, tendrá la rotación de servicios del CESFAM Barón, y de esa forma, poder acercar prestaciones de profesionales de nutrición, kinesiología, talleres en conjunto a la comunidad, y más; junto a una sala de espera habilitada con carpa, alfombra y sillones, para entregar una atención digna a la comunidad.

En la inauguración, la jefa comunal destacó que “hemos decidido acercar ciertos servicios que otorga el CESFAM para el propio ascensor, cuestión de que los vecinos y vecinas puedan venir a este lugar, ya sea a procesos de vacunación, distintos espacios que organiza la junta de vecinos, operativos que podamos tener y acceso a consultas relacionadas a nutrición y también médicas. Entonces, este punto de salud, efectivamente, nos permite de cierto modo ir acercando la salud a nuestros vecinos y vecinas”.

Por su parte, Andrea Albagli relevó que “la iniciativa que ha tenido el municipio de utilizar este espacio como un punto de salud, que tiene distintas prestaciones y servicios para las personas y dentro de eso la vacunación, nos parece que es realmente muy valioso y, además, también muy innovador para tener soluciones concretas mirando y haciendo muy real la salud comunitaria".

Un rol esencial para la instalación de la estación de salud, lo jugaron las vecinas y vecinos del sector, que han luchado por mejorar los espacios públicos y por acercar servicios para la comunidad.

En ese sentido, la dirigenta Rosalba Meneses señaló que “hago un llamado a todos mis vecinos y vecinas a que se acerquen, pregunten si tienen alguna duda, que vengan a vacunarse, traigan a los niños, principalmente, porque los niños en esta época son muy vulnerables para las enfermedades y se contagian mucho en el colegio; entonces, hay que traerlos a vacunarse, hay que aprovechar este punto y la posibilidad que nos da la Corporación Municipal".

El funcionamiento del punto de salud es de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

IMÁGENES:

PURANOTICIA