«Conoce tu Billete»: Carabineros lanza campaña para reducir riesgos de recibir dinero falsificado

En el marco de las celebraciones de fin de año y con el objetivo de fortalecer la prevención del delito, el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) de Valparaíso, en conjunto con el Banco Central de Chile, dieron inicio a la campaña educativa «Conoce tu Billete», orientada a enseñar a la ciudadanía a identificar billetes auténticos mediante el método MIT: Mira – Inclina – Toca.

La iniciativa busca entregar herramientas simples y efectivas para reconocer las principales medidas de seguridad presentes en los billetes nacionales, reduciendo así el riesgo de circulación de dinero falsificado, especialmente durante periodos de mayor actividad comercial.

Billetes de $1.000, $2.000 y $5.000 (papel polímero): Incluyen ventana transparente, motivo coincidente, hilo de seguridad y número visible bajo luz ultravioleta. Al inclinar el billete se aprecia el Sol Antü y al tacto se distingue la impresión en relieve del anverso.

Billetes de $10.000 y $20.000 (papel algodón): Presentan marca de agua, motivo coincidente, hilo de seguridad y número UV. Al inclinarlos se observan la franja 3D y el efecto óptico variable, además de la impresión en relieve perceptible al tacto.

Desde Labocar Valparaíso recalcaron que la educación preventiva es una herramienta clave para la seguridad pública, motivo por el que invitaron a la comunidad a informarse y aplicar el método MIT en cada transacción.

