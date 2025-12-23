Bomberos de Valparaíso recorrerá la ciudad en Gran Caravana Navideña: conozca el trazado

Como ya es tradición, el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso se tomará las calles de la Ciudad Puerto para entregar un momento de entretención y magia navideña junto con llevar una cuota de alegría a los niños y adultos, el próximo 24 de diciembre.

La Gran Caravana Navideña de Bomberos Valparaíso se realizará a las 11:00 horas de este miércoles 24 de diciembre, cuando cerca de una quincena de carros salgan desde la plaza Sotomayor para recorrer las calles del Barrio Puerto y luego tomar Cochrane, Esmeralda, Condell y finalmente enfilar por la avenida Pedro Montt.

“Como siempre, los Bomberos quisimos darnos un tiempo para compartir con nuestra comunidad de Valparaíso en estas fiestas tan importantes. Convencimos al Viejito Pascuero que dejara descansar un rato a sus renos, así que nos acompañará en esta Gran Caravana junto a muchos duendes bomberos y bomberas que se han estado preparando para repartir dulces y regalar una pequeña alegría a las familias porteñas. Al Grinch costó un poco convencerlo más, pero también se sumará a esta linda iniciativa”, dijo el comandante de Bomberos Valparaíso, Vicente Maggiolo.

El líder operativo del CBV agregó que “creemos que esta celebración es una oportunidad para compartir con nuestros vecinos, especialmente con los niños, y que sepan que los bomberos no solo estamos preparados para atender emergencias, sino que somos parte de la comunidad y que parte de nuestra felicidad es también compartirla con Valparaíso y su gente”.

Cabe señalar, además, que las compañías estratégicas del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso -en el marco del fuerte vínculo que mantienen con sus comunidades- realizarán caravanas en sus respectivos barrios. De esta manera, la 14ª Compañía, ubicada en Placeres, llevará a cabo la actividad el martes 23; mientras que la 13ª Compañía de Placilla lo hará el día 25, al igual que la 15ª Compañía de Rodelillo.

PURANOTICIA