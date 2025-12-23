Mujer de nacionalidad boliviana muere tras ser atropellada por tren de carga en San Felipe

Una mujer murió tras ser atropellada por un tren de carga en la comuna de San Felipe, región de Valparaíso.

El fatal accidente se registró la tarde de este martes en el sector Manso de Velasco.

La persona de 45 años y de nacionalidad boliviana fue arrollada, por razones que se investigan, por un maquinista de la locomotora que transportaba carga de minerales.

El hombre relató que se dio cuenta de que la víctima pretendía cruzar la vía férrea, no obstante, la mujer no se habría percatado del ruido de la máquina por el presunto uso de audífonos.

Debido a esto, Carabineros detuvieron al maquinista por el presunto cuasi delito de homicidio.

(Imagen: @AoLaonline)

PURANOTICIA